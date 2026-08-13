El entrenador del cuadro pirata valoró lo que hizo el Mono en esta ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Coquimbo Unido sacó adelante un partido complicado ante Platense y rescató un empate de oro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Pirata aguantó lo que pudo y sobre la hora se quedó con un punto gracias al agónico gol de Guido Vadalá.

Sin embargo, uno de los grandes héroes de la noche fue Diego Sánchez, quien al minuto 82 atajó el tiro penal de Guido Mainero para evitar el 2-0 en contra, lo que le dio una vida extra a Coquimbo en la recta final del partido.

Hernán Caputtó no escatimó en elogios para el Mono, sobre todo porque en líneas generales esa atajada puede marcar la diferencia entre quedar eliminados o avanzar a los cuartos de final del certamen continental.

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Caputto elogio a Diego Sánchez por otro penal atajado para Coquimbo Unido

El DT del cuadro pirata aseguró tras el partido que “es un envión importantísimo, por supuesto, un penal importantísimo. Siempre digo que los penales, cuando toca atajarlos, te dan un envío anímico y a veces te alcanza para algo. En este caso nos alcanzó para el empate”.

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“Cuando tenemos jugadores de jerarquía, queremos que nos den ese plus. Fue fundamental. Ya iba a ser muy bueno que no se ampliara el marcador y fue aun mejor después de atajar ese penal y luego el empate. Estoy acostumbrado a que lo haga y lo sigue haciendo, así como otros jugadores, pero en este caso Diego”, agregó.

Diego Sánchez atajó un penal clave para mantener con vida a Coquimbo Unido en Argentina. | Foto: Getty Images.

Sobre lo que será la revancha de una semana, el ex arquero afirmó que “siempre cada paso que damos hacemos historia, pero estamos con los pies en la tierra, pensando que tendremos un partido durísimo, igual o peor que el de hoy. Esto nos deja con buen pie, pero sabemos que esta es la manera”.

¿Cuándo se juega la revancha entre Coquimbo Unido y Platense?

El Pirata y el Calamar se verán las caras por la vuelta el próximo miércoles 19 de agosto a las 18:00 (hora de Chile) en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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En síntesis