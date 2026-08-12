El cuadro pirata se tomará muy en serio este duelo por los octavos de final del certamen continental, confeccionando un banderín único para darle al cuadro argentino.

Coquimbo Unido jugará esta tarde tal vez el partido más importante de su historia. Desde las 18:00 (hora de Chile) el Pirata enfrentará a Platense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, un choque que en la cuarta región vienen preparando hace mucho.

Y ojo, que no hablamos solo de los trabajo que Hernán Caputto realizó desde la dirección técnica, sino que también de las movidas a nivel institucional para afrontar este especial duelo como corresponde.

Jugar una ronda eliminatoria en Copa Libertadores no se da todo los días y así lo entienden en Coquimbo, quienes viajaron a Argentina para este duelo con un especial regalo para su rival de turno.

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Coquimbo Unido le dará un especial recuerdo a Platense

Para este duelo el cuadro pirata confeccionó un especial “banderín” para intercambiar con el cuadro argentino. Se trata de un mascarón de proa con los escudos de ambos equipos y un mensaje que sin duda calará hondo en este choque continental.

“Un legendario mascarón de proa transformado en historia con la identidad PIRATA, tallado con cada detalle para perpetuar la BATALLA DE LOS OCÉANOS”, escribió Coquimbo en sus redes para describir esta obra.

El “banderín” que los piratas le darán a Platense para este partido. | Foto: Coquimbo Unido.

Esta no es la primera vez que los piratas se mandan algo así. Ya en esta Libertadores 2026 ante Nacional de Montevideo en Uruguay confeccionaron una pieza elaborada en cuero, donde armaron un mapa para describir su travesía por el conteniente en este torneo.

El banderín en cuero que Coquimbo le dio a Nacional en la fase de grupos.

¿A qué hora juega Coquimbo Unido vs Platense?

El Pirata y el Calamar se verán las caras hoy miércoles 12 de agosto a las 18:00 (hora de Chile) en el Estadio Ciudad de Vicente López. La revancha está pactada para el próximo miércoles 19 (también a las 18:00) en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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En síntesis