Este centrodelantero fue parte del plantel campeón del fútbol argentino, pero no pudo consagrarse como un inamovible en el Calamar, que cuenta las horas para el duelo de ida ante el actual campeón del fútbol chileno. El presidente le contó a RedGol la importante valoración que tienen del balompié criollo par buscar refuerzos.

Platense cuenta las horas para recibir al actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, en el duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Calamar fue uno de los últimos campeones que tuvo la máxima categoría de Argentina.

Y se instaló en la ronda de 16 mejores clubes en el torneo más deseado de América tras pasar en el segundo lugar detrás de Corinthians de Brasil. Eliminó a Independiente Santa Fe de Colombia y a Peñarol de Uruguay, que terminó como colista del Grupo E.

Es un equipo con varios toques del fútbol chileno. Por ejemplo, el capitán Ignacio Vázquez militó en San Luis de Quillota durante la temporada 2018. Y otro importante futbolista que pasó por el balompié criollo es Guido Mainero, autor del gol del triunfo vs Independiente, quien vistió la camiseta de Deportes Iquique.

Ignacio Vázquez en acción frente a Corinthians de Brasil. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Son grandes jugadores. Para nosotros son referentes. Siempre estamos mirando el fútbol chileno. El año pasado estuvo Maxi Rodríguez, hemos visto jugadores y quizás hicimos alguna negociación que no llegó a buen puerto”, reconoció a RedGol Gastón Arcieri, presidente del Calamar desde diciembre de 2025.

Guido Mainero en acción por Deportes Iquique, donde jugó 12 partidos: anotó dos goles y regaló tres asistencias. (Raul Zamora/Photosport).

Arcieri añadió que “el fútbol chileno en Sudamérica es de referencia para nosotros, lo miramos mucho”. En ese contexto, la participación del chileno Maximiliano Rodríguez en el plantel campeón también fue tema para el mandamás del cuadro trasandino.

¿Qué opina de la estadía de Rodríguez allá?

Es un jugador con una calidad muy importante, que quizá cuando llegó no estaba en su mejor forma. Le costó entrar en el ritmo argentino, adaptarse y ponerse bien. En el medio tuvo alguna pequeña lesión que retrasó el proceso. No terminó de adaptarse al plantel en el tiempo que esperábamos, pero en cuanto a calidad es un gran jugador. Se notaba.

Maximiliano Rodríguez volvió a Huachipato a fines de 2025. (Felipe Zanca/Photosport).

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La gran valoración de Platense al fútbol chileno en la previa de la ida vs Coquimbo Unido

Mientras Martín Palermo afina detalles en Platense para recibir a Coquimbo Unido, el presidente del Calamar reconoce en el fútbol chileno a un objetivo relevante a la hora de evaluar jugadores para el mercado de fichajes. Y cuenta sus razones para eso.

“Es importante porque se sigue desarrollando la liga. Creo que va creciendo mucho. También hay varios jugadores argentinos que participan ahí. Siempre es una de las ligas que más miramos, por lo menos hablando de Platense. Junto a la de Uruguay y Paraguay”, afirmó Gastón Arcieri.

Gastón Arcieri junto a Fabricio López, uno de los últimos refuerzos de Platense.

¿Por qué?

Sobre todo porque crece la competencia y al haber mucho argentino siempre es una posibilidad de traer incorporaciones. Por un lado estamos viendo que el jugador chileno se adapta bastante a Argentina. Vinieron muchos casos que anduvieron muy bien. Y siempre algún argentino que juegue bien es muy considerado.

Nicolás López con la camiseta de Nacional de Uruguay. Reforzó a Platense en la ventana invernal de traspasos. (Guillermo Legaria/Getty Images).

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¿Cuándo juegan Platense vs Coquimbo Unido por los octavos de final en la Copa Libertadores?

La ida de la llave entre Platense y Coquimbo Unido por la ronda de 16 mejores clubes en la Copa Libertadores se jugará el miércoles 12 de agosto a las 18 horas en el estadio Vicente López, mientras que la revancha está pactada para el miércoles 19 del mismo mes a las 18 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Recuerda que el partido entre Platense y Coquimbo Unido se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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