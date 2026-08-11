Los ganadores de la UEFA Champions League y la Europa League definen al mejor del viejo continente.

Luego de todo lo que fue la disputa de la Copa del Mundo, regresa el fútbol a nivel de clubes en el viejo continente. PSG y Aston Villa definen al campeón de la Supercopa de Europa.

Los franceses son los actuales ganadores de la UEFA Champions League, por lo que intentarán revalidar ese logro ahora ante los ingleses, quienes dieron la vuelta olímpica en la Europa League. El duelo tendrá lugar en Salzburgo, Austria.

¿Dónde ver a PSG vs Aston Villa?

Este encuentro podrá ser visto en TV por ESPN, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación Disney+.

¿A qué hora es la Supercopa de Europa?

El partido entre PSG y Aston Villa será este miércoles 12 de agosto a las 15:00 horas de Chile, en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria.

Partidazo en Austria

La Supercopa de Europa marca el inicio de las competiciones oficiales en el viejo continente en la temporada 2026/2027. Con el mercado todavía abierto y con muchos jugadores regresando de sus vacaciones tras la Copa del Mundo, hay alarma de buen fútbol en Austria.

PSG siempre es uno de los equipos llamados a ser protagonistas más allá de sus propias fronteras. Por ahora su fichaje más importante es Maghnes Akliouche desde Mónaco, por quien pagaron 50 millones de euros, aunque siempre se guardan una cartita bajo la manga.

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Aston Villa por su parte no quiere despotenciarse luego de conquistar la Europa League, pero Manchester United ya les quitó a Morgan Rogers. Los Diablos Rojos pagaron 138 millones de euros por el seleccionado inglés. Curiosamente, Lucas Digne partió a PSG, por lo que en Salzburgo le verán las caras del otro lado de la cancha.