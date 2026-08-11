En el Cacique tomaron la decisión de intentar el fichaje definitivo del "8", quien ha sido un punto muy destacado en el equipo de Fernando Ortiz. ¿Cuánto le saldría al cuadro albo retenerlo? Acá todos los detalles.

Después de que Colo Colo tuvo prácticamente cerrado al mediocampista argentino-chileno Pablo Ruiz durante el mercado de fichajes en el verano, los albos sorprendieron a todos cuando finalmente confirmaron el préstamo de Álvaro Madrid, quien se sumó desde Everton de Viña del Mar.

A pesar de las críticas, el rendimiento de Madrid en el Cacique ha sido sobresaliente durante la campaña. En 26 partidos, el “8” ha aportado seis goles y dos asistencias. Cuatro de esos tantos fueron en la Liga de Primera 2026, donde el equipo adiestrado por Fernando Ortiz marcha como sólido líder.

La cesión le costó 200 mil dólares al cuadro albo. Y estipularon una opción de compra que la plana mayor de Blanco y Negro está pensando en activar. Al menos quieren comenzar las tratativas para estirar la permanencia del volante de 31 años en Pedrero.

Álvaro Madrid celebró así el gol de los albos ante Deportes Limache. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Así lo reportó el periodista Diego Peralta, un conocedor de la interna de los Ruleteros. “Lo real es que Colo Colo ya le manifestó a Everton la intención de negociar por el pase del volante”, aseguró el citado comunicador a través de X sobre el excapitán Oro y Cielo.

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Los millones que debe invertir Colo Colo para comprar a Álvaro Madrid a Everton

En el contrato de préstamo, la opción de compra que se reservó Colo Colo para comprar la ficha de Álvaro Madrid a Everton es de 600 mil dólares, además de los 200 mil de la divisa america que ya abonó para tener al centrocampista durante una temporada.

Álvaro Madrid celebra junto a Jeyson Rojas un gol del Cacique vs Deportes Concepción. (Andres Pina/Photosport).

Vale decir, unos 549 millones de pesos chilenos le costaría al Cacique tener definitivamente a Madrid. Eso sí, tiene un punto a favor: la opción de compra se puede activar en cualquier momento, según informó Cooperativa Deportes hace algunos meses.

Por lo pronto, Madrid y el plantel colocolino afina detalles para recibir a O’Higgins de Rancagua en el estadio Monumental por la fecha 19. El partido está pactado para el domingo 16 de agosto a contar de las 17:30 horas.

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