Víctor “Tiburón” Contreras y Bárbara Hernández fueron los primeros homenajeados por su trayectoria en aguas abiertas.

Chile dio un paso inédito en la natación de aguas abiertas con la creación del Salón de la Fama de Maratones de Natación Chilena (CMSHOF), iniciativa impulsada por Chilean Open Water Swimming (COWS).

La primera generación tiene dos nombres de peso: Víctor “Tiburón” Contreras Olguín (QEPD) y Bárbara Hernández Huerta, quienes fueron incorporados como “Nadadores de Honor” por sus destacadas trayectorias en escenarios acuáticos extremos.

El reconocimiento póstumo a Contreras tuvo un momento especialmente emotivo, ya que fue recibido por su hijo, Víctor Contreras, quien valoró el homenaje al legado de su padre.

“Este reconocimiento es un orgullo enorme para nuestra familia y una emoción muy profunda. Mi padre dedicó su vida a la natación en aguas abiertas”, señaló.

Dos referentes de la natación chilena

Víctor “Tiburón” Contreras fue uno de los grandes pioneros de esta disciplina en Chile y Sudamérica. Entre sus principales hitos destacan los cruces del Estrecho de Magallanes, Canal de Beagle, Canal de Chacao, Estrecho de Gibraltar y Canal de la Mancha, además de travesías en Cabo de Hornos.

Bárbara Hernández, en tanto, es una de las máximas referentes nacionales de la especialidad. Fue la primera persona sudamericana en completar los Oceans Seven, además de convertirse en la primera chilena en conseguir la Triple Corona de Aguas Abiertas.

La nadadora también forma parte del International Marathon Swimming Hall of Fame y del Ice Swimming Hall of Fame, además de contar con dos Récords Guinness por sus nados en Cabo de Hornos y la Antártica.

“Me llena de orgullo ser parte de una generación que está ayudando a visibilizar la natación en aguas abiertas y, especialmente, el rol de las mujeres en este deporte”, expresó Hernández.

Desde COWS, su cofundador Francisco Aguirre explicó que el objetivo es dar visibilidad a la historia de la disciplina en Chile y reconocer a quienes han contribuido a su desarrollo.

El CMSHOF también contempla distinguir en el futuro a entrenadores, organizadores, pilotos e instituciones que hayan realizado aportes sobresalientes a la natación en aguas abiertas.

En resumen…