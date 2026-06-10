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Natación

Es vicecampeona sudamericana y sueña con las Olimpiadas: “Quiero ser campeona mundial…”

Gabriela Lobos, estudia en Colegio Mayor Peñalolén y hace dos semanas logró el vicecampeonato de 100 metros mariposa en el Torneo Promesas Olímpicas.

Por Franccesca Arnechino

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A los 8 años ingresó como nadadora a Colegio Mayor Peñalolén.
A los 8 años ingresó como nadadora a Colegio Mayor Peñalolén.

Lo que comenzó acompañando a su hermana mayor en entrenamientos y competencias terminó convirtiéndose en una prometedora carrera deportiva para Gabriela Lobos, nadadora de Colegio Mayor Peñalolén inició en la disciplina a los 8 años y hoy tiene importantes logros a nivel internacional.

Hace algunas semanas obtuvo el vicecampeonato en los 100 metros mariposa durante el Torneo Promesas Olímpicas 2026, representando a Chile junto a la selección nacional de menores.

Gabriela Lobos: la promesa chilena de la natación

“Para mí fue un orgullo representar a Chile, es lo más bonito que me ha pasado en la natación”, afirma Gabriela. “Esto me invita a seguir mejorando, a buscar mejores marcas”, agrega.

Su entrenador, Simón Fernández, destaca sus condiciones para proyectarse en la disciplina y asegura que “demuestra un talento innato”. Además, sostiene que la experiencia internacional “la mostró más segura, empoderada y con ganas de demostrar lo que había entrenado”.

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Actualmente, Gabriela integra el programa DAR de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos y también forma parte de Promesas Chile. Con una exigente rutina de entrenamientos, mantiene intactas sus metas deportivas.

“Lo que más me gusta es la pasión y la adrenalina que siento cuando estoy nadando. En el partidor, se activa mi lado más competitivo”, reconoce. “Cuando nado, siento que voy volando, así avanzo más rápido”.

Sus objetivos son claros. “Para mí significa desahogarme, todas mis emociones las dejo en el agua, es como si nadara para sentirme mejor”, señala. Y concluye: “De grande quiero ser campeona mundial de natación y mi sueño es poder llegar algún día a los Juegos Olímpicos, a eso apunto”.

Gabriela obtuvo el vicecampeonato en los 100 metros mariposa durante el Torneo Promesas Olímpicas 2026,

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