Tiene 8 años, hace patinaje artístico, equitación y es campeona de taekwondo: “Me encanta moverme”

Obtuvo el primer lugar en combate en el “Torneo Infantil y Kids 2026”, organizado por la Federación Chilena de Taekwondo ITF.

Mientras muchos niños de su edad recién comienzan a descubrir sus gustos, Florencia Osorio Rivera ya es campeona en uno de los suyos.

La estudiante de Colegio Mayor Tobalaba, de 8 años recién cumplidos, brilló en el “Torneo Infantil y Kids 2026”, organizado por la Federación Chilena de Taekwondo ITF.

Patinaje artístico, equitación y taekwondo

“Al principio estaba nerviosa, pero después me dieron ganas de hacerlo bien”, cuenta Florencia sobre su título, el primero de su breve carrera deportiva. “No podía más de la felicidad”, suma ella, recordando que lo que más la emocionó fue recibir la medalla de campeona frente a sus padres y seres queridos.

Desde muy joven, Flopita, como le dicen sus cercanos, mostró interés por los juegos y la actividad física. Según explican sus padres, Jaime Osorio y Carolina Rivera, “ella ha sido siempre una niña muy activa, alegre, con mucha energía, es inagotable”. Por eso, su entrada a los deportes resultó natural.

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Lo primero que empezó a hacer, a los 6 años en su colegio, fue taekwondo, que le fascinó de manera automática, pero que no le bastó. Simultáneamente ingresó al equipo de cheerleading de su establecimiento e inició su camino en la equitación, práctica que realiza cada semana en el club Universo Equino.

“Es que no puedo parar de moverme”, reconoce Florencia, quien asegura que encuentra algo distinto en cada una de las disciplinas que practica. “Del taekwondo me gustan las patadas y las competencias. De la equitación me gustan mucho los caballos. Del patinaje me gusta hacer piruetas nuevas. Y del cheerleading me gusta bailar y, como soy más pequeña, siempre estoy arriba”, sostiene.

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Florencia en taekwondo

El compromiso que demuestra en cada disciplina también se refleja en su personalidad. Su padre la describe como una niña perseverante, esforzada y apasionada por lo que hace. “Cuando enfrenta desafíos deportivos o competencias, siempre intenta dar lo mejor de sí misma y se exige bastante”, precisa él.

El torneo vivido este fin de semana fue especialmente emocionante para toda la familia. “Verla competir con tanta dedicación, seguridad y felicidad nos llenó de orgullo”, rememora su madre.

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“Yo la visualizo a futuro como una cinturón negro”, establece Jaime Millán, instructor de taekwondo en Colegio Mayor Tobalaba y IV dan de la disciplina. “Desde que comenzó a practicar, en Primero Básico, mostró aptitudes muy naturales para este deporte”, ilustra el profesor, quien explica que actualmente Florencia posee cinturón amarillo.

Tras su primera competencia oficial, añade, es probable que vengan desafíos de mayor nivel. “Creo que más adelante podría perfectamente participar en torneos internacionales”, proyecta.

Florencia en equitación

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Y aunque recién tiene 8 años, Florencia habla del taekwondo y de los otros deportes que practica con una seguridad que sorprende. Expresa que le fascina competir, entrenar y aprender cosas nuevas todo el tiempo. “Me gusta ganar, pero también me gusta mucho practicar”, asegura.

“Cuando peleo trato de concentrarme y hacerlo lo mejor posible”, declara. Y mientras sigue alternando entrenamientos de equitación, patinaje artístico, cheerleading y artes marciales, ya tiene claro lo que quiere para el futuro inmediato: “Quiero seguir compitiendo y ganando más torneos”.