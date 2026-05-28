El exjugador fue anunciado como el nuevo participante del reality de competencia de Mega.

“Volverías con tu ex” está cada vez más cerca de regresar a la pantalla con una nueva temporada, la que ya ha ido revelando a sus participantes. En ese contexto, recientemente se confirmó el ingreso de un exfutbolista al reality.

Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta llegan al reality con una historia que nació dentro de un reality y que terminó completamente rota.

La relación de Nicolás y “Guarén”

Su vínculo comenzó como una de las parejas favoritas del público, pero fuera del encierro vivieron una intensa relación de alrededor de un año y medio, marcada por los celos, la exposición mediática y la falta de confianza.

Hoy no se hablan, no se siguen en redes sociales y llevan cerca de siete meses sin contacto. Ambos se conocieron en el reality Tierra Brava, donde rápidamente se convirtieron en una de las duplas más comentadas.

Al salir, incluso llegaron a convivir, pero con el tiempo las tensiones aumentaron, al punto de revisar constantemente sus teléfonos y romper la privacidad del otro.

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La carrera en el fútbol de Nicolás Solabarrieta

El jugador comenzó su carrera el 2016 en las inferiores de Católica U21, pasando luego por clubes de Estados Unidos como Long Island RR, FC Tucson, Reading United, regresando el 2019 a Sudamericana para sumarse al Tacuarembó.

El 2020 regresó a Chile donde se sumó a Palestino, pasando luego por Deportes Recoleta y Lautaro de Buin. El 2023 fue a jugar a Europa donde se sumó a Seravezza Pozzi de la cuarta división italiana, retirándose tras ese mismo año.

El jugador fue parte del plantel de Palestino/Photosport

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