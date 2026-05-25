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Copa Sudamericana

¿Va por TV? Este es el canal que transmite EN VIVO Palestino vs. Deportivo Riestra en Copa Sudamericana

Los Árabes terminan su participación en el torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Palestino va por la fecha 6 de Copa Sudamericana.
© Getty, edición RedgolPalestino va por la fecha 6 de Copa Sudamericana.

Palestino recibirá este martes a Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna por la sexta fecha de la Copa Sudamericana, en un duelo donde ya no habrá clasificación en juego.

Los Árabes llegan a la última jornada tras una complicada campaña, sin triunfos en el torneo y ubicados en el fondo del grupo con dos puntos. Mientras que Deportivo Riestra suma cuatro unidades y también buscará cerrar su estreno internacional con una victoria.

Así el panorama para ambos equipos llegan a este duelo para despedirse con una buena imagen y quedarse con el premio económico que entrega el triunfo.

Palestino enfrentará a Deportivo Riestra por Copa Sudamericana – Photosport

Palestino enfrentará a Deportivo Riestra por Copa Sudamericana – Photosport

¿Dónde ver Palestino vs. Deportivo Riestra?

El partido entre Deportivo Riestra vs. Palestino se juega este martes 26 de mayo, desde las 18:00 hrs. de Chile, en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la sexta fecha del Grupo F en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Árabes y Blanquinegrosserá transmitido EN VIVO por TV en la señal de ESPN 2. También contará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

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Estas son las señales según tu cableoperador:

ESPN 2

  • VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
  • DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)
  • ENTEL: 214 (HD)
  • CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
  • GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)
  • MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
  • TU VES: 510 (HD)
  • ZAPPING: 42 (HD)
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Tabla de posiciones Grupo F – Copa Sudamericana

En resumen…

  • Palestino enfrentará a Deportivo Riestra este martes 26 de mayo a las 18:00 horas.
  • El conjunto árabe será local en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago.
  • La transmisión en Chile estará a cargo de Disney+ Premium y ESPN 2.
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