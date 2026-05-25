Los Árabes terminan su participación en el torneo Conmebol.

Palestino recibirá este martes a Deportivo Riestra en el Estadio Municipal de La Cisterna por la sexta fecha de la Copa Sudamericana, en un duelo donde ya no habrá clasificación en juego.

Los Árabes llegan a la última jornada tras una complicada campaña, sin triunfos en el torneo y ubicados en el fondo del grupo con dos puntos. Mientras que Deportivo Riestra suma cuatro unidades y también buscará cerrar su estreno internacional con una victoria.

Así el panorama para ambos equipos llegan a este duelo para despedirse con una buena imagen y quedarse con el premio económico que entrega el triunfo.

Palestino enfrentará a Deportivo Riestra por Copa Sudamericana – Photosport

¿Dónde ver Palestino vs. Deportivo Riestra?

El partido entre Deportivo Riestra vs. Palestino se juega este martes 26 de mayo, desde las 18:00 hrs . de Chile, en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la sexta fecha del Grupo F en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Árabes y Blanquinegros, será transmitido EN VIVO por TV en la señal de ESPN 2. También contará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

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Estas son las señales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 42 (HD)

ver también Programación Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: Agenda de partidos y horarios de la Fecha 6

Tabla de posiciones Grupo F – Copa Sudamericana

En resumen…

Palestino enfrentará a Deportivo Riestra este martes 26 de mayo a las 18:00 horas.

enfrentará a este martes 26 de mayo a las 18:00 horas. El conjunto árabe será local en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago.

Santiago. La transmisión en Chile estará a cargo de Disney+ Premium y ESPN 2.

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