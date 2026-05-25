El lateral de los Albos aseguró que tenían una cuenta pendiente en este tipo de encuentros.

Colo Colo vive un feliz inicio de semana luego de vencer a Universidad Católica. Diego Ulloa está tranquilo con el triunfo, ya que siente que se pusieron al día con una cuota pendiente con el hincha.

Los Albos llegaban al Claro Arena como sólido líder, aunque con una crítica constante: los malos resultados de Fernando Ortiz en los duelos importantes. De hecho, con el técnico argentino no sumaban triunfos en clásicos, incluyendo dos caídas ante Universidad de Chile.

Deuda pagada en Colo Colo

Colo Colo se fue de Las Condes con 3 puntos y más puntero que nunca. Le sacan 8 unidades de distancia a Huachipato, su más inmediato perseguidor. Diego Ulloa, una de las buenas figuras albas, mostró su alegría por volver a celebrar ante un clásico rival.

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“Muy contento por el partido de ayer, necesitábamos ganar un clásico, estábamos en deuda con todo el pueblo colocolino, necesitábamos la victoria”, indicó a TNT Sports. Universidad Católica comenzó mejor en el partido, pero los dirigidos por Fernando Ortiz lograron dar vuelta la situación.

“Son momentos del partido. Sabíamos que Católica iba a salir a buscar el partido desde el primer momento, que teníamos que aguantar y que podía pasar lo del gol, pero sabíamos que en el transcurso del partido se iban a dar las cosas a nuestro favor“, explicó el jugador de 22 años.

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Colo Colo sufría en demasía en los primeros minutos ante Universidad Católica, por lo que Fernando Ortiz pasó a línea de cuatro para proteger el arco propio y le resultó. Ulloa alabó la capacidad de sus compañeros de poder realizar esta modificación en medio del partido.

“Dentro del partido tuvimos que cambiar el sistema, pero de todas maneras los compañeros se adaptan y dicen que sí a cualquier formación“, cerró Diego Ulloa.