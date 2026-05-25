Alexis Sánchez define su futuro después de una temporada para el olvido en España. El Niño Maravilla termina contrato con el Sevilla en junio próximo y ya tiene no una ni dos ni tres, sino que cuatro ofertas para seguir con su carrera.
En las últimas semanas el nombre del tocopillano ha estado en carpeta de la U de Chile, donde le pasan hasta las llaves para convencerlo. Pero más allá de que ese es un sueño pendiente por cumplirle a su padre, el goleador histórico de nuestro país tiene chances de mantenerse en el extranjero.
La MLS, el Brasileirao y la Liga Profesional de Fútbol de Argentina están tras los goles del Niño Maravilla. Esto complica los deseos del Romántico Viajero, algo que no ha descartado pero que no termina de convencerlo.
Alexis Sánchez mira más allá de la U: las cuatro ofertas que definen su futuro
Si bien todavía no termina su vínculo, a Alexis Sánchez ya lo quieren sacar del Sevilla. El Niño Maravilla define el próximo paso en su carrera y este lunes se conoció que son cuatro los posibles destino que tiene.
Alexis Sánchez termina contrato con Sevilla y se lo pelean desde varios destinos. Foto: Getty Images.
En Radio ADN detallaron que el tocopillano “no va a seguir en Europa, en este momento tiene 4 ofertas bastante concretas“. Y si bien no mencionó a los involucrados, dio luces de los lugares desde donde lo están mirando.
“Sondeos que están transformándose en ofertas, una de la MLS, Brasil sigue vigente, hicieron consultas desde Argentina y en la U le abren la puerta (…) Viene a Chile en los próximos días y lo que hará es dar una vuelta por su viña”, complementaron.
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Alexis Sánchez no ha descartado a la U, pero nfatizan que “no está del todo convencido. Ya no es la opinión suya solamente, también de su proyecto de familia. Lo de la MLS es para pensarlo, en Brasil es la mejor plata de las cuatro. Después viene la motivación y competitividad de ir a Argentina, en Estados Unidos es estabilidad y nuevos negocios“.
Agregan que “dos clubes interesados, River lo sondeó. Cada país tiene su particularidad, son todos distintos”.
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Alexis Sánchez se deja querer mientras la U hace todo lo posible por convencerlo. El Niño Maravilla puede seguir con su carrera en el extranjero y así estirar aún más su sueño de mantenerse en la élite.
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En resumen, Alexis Sánchez
- Adiós a Europa y cuatro destinos en la mesa: Tras finalizar su contrato y su amargo paso por el Sevilla, el “Niño Maravilla” no continuará su carrera en el Viejo Continente. Según detalló Radio ADN, el delantero maneja actualmente cuatro ofertas concretas para definir su próximo destino: la MLS de Estados Unidos, el Brasileirao, la Liga Argentina y Universidad de Chile.
- El dilema con Universidad de Chile: Aunque la dirigencia de la “U” le abrió las puertas de par en par para cumplir el anhelado sueño familiar de vestirse de azul, Alexis no está del todo convencido. La decisión final ya no pasa exclusivamente por lo sentimental o deportivo, sino que está fuertemente ligada a su proyecto de vida y familia.
- El peso económico y competitivo del extranjero: Las alternativas internacionales seducen al tocopillano por distintos factores estratégicos. Brasil se posiciona como la opción que ofrece el mejor contrato económico; la MLS le brinda estabilidad y un entorno ideal para sus nuevos negocios; mientras que Argentina (donde River Plate y otro club ya lo sondearon) le asegura mantenerse en un alto nivel de exigencia y competitividad.