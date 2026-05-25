El Niño Maravilla se deja querer y, antes de volver a Chile, analiza opciones para darle un giro a su futuro. Destaparon lo que tiene sobre la mesa.

Alexis Sánchez define su futuro después de una temporada para el olvido en España. El Niño Maravilla termina contrato con el Sevilla en junio próximo y ya tiene no una ni dos ni tres, sino que cuatro ofertas para seguir con su carrera.

En las últimas semanas el nombre del tocopillano ha estado en carpeta de la U de Chile, donde le pasan hasta las llaves para convencerlo. Pero más allá de que ese es un sueño pendiente por cumplirle a su padre, el goleador histórico de nuestro país tiene chances de mantenerse en el extranjero.

La MLS, el Brasileirao y la Liga Profesional de Fútbol de Argentina están tras los goles del Niño Maravilla. Esto complica los deseos del Romántico Viajero, algo que no ha descartado pero que no termina de convencerlo.

Alexis Sánchez mira más allá de la U: las cuatro ofertas que definen su futuro

Si bien todavía no termina su vínculo, a Alexis Sánchez ya lo quieren sacar del Sevilla. El Niño Maravilla define el próximo paso en su carrera y este lunes se conoció que son cuatro los posibles destino que tiene.

Alexis Sánchez termina contrato con Sevilla y se lo pelean desde varios destinos. Foto: Getty Images.

En Radio ADN detallaron que el tocopillano “no va a seguir en Europa, en este momento tiene 4 ofertas bastante concretas“. Y si bien no mencionó a los involucrados, dio luces de los lugares desde donde lo están mirando.

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“Sondeos que están transformándose en ofertas, una de la MLS, Brasil sigue vigente, hicieron consultas desde Argentina y en la U le abren la puerta (…) Viene a Chile en los próximos días y lo que hará es dar una vuelta por su viña”, complementaron.

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Alexis Sánchez no ha descartado a la U, pero nfatizan que “no está del todo convencido. Ya no es la opinión suya solamente, también de su proyecto de familia. Lo de la MLS es para pensarlo, en Brasil es la mejor plata de las cuatro. Después viene la motivación y competitividad de ir a Argentina, en Estados Unidos es estabilidad y nuevos negocios“.

Agregan que “dos clubes interesados, River lo sondeó. Cada país tiene su particularidad, son todos distintos”.

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Alexis Sánchez se deja querer mientras la U hace todo lo posible por convencerlo. El Niño Maravilla puede seguir con su carrera en el extranjero y así estirar aún más su sueño de mantenerse en la élite.

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En resumen, Alexis Sánchez