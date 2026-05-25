De esta manera se hace complejo que el entrenador arribe a Juan Pinto Durán y se haga cargo de La Roja.

Manuel Pellegrini es uno de los mejores entrenadores nacionales de la historia. El deseo de los hinchas es que asuma en la selección chilena, pero le fallaron con un requisito clave.

El ingeniero acaba de terminar otra exitosa temporada en Real Betis. Si bien hubo algunas dificultades, como buen capitán, supo aguantar la tormenta y llevar al barco a aguas tranquilas. Por si fuera poco, clasificaron a la UEFA Champions League.

El punto que aleja a Pellegrini

Desde hace años que Manuel Pellegrini es el gran anhelo de la selección chilena. La Roja pasa por uno de sus peores momentos quedándose fuera por tercera vez consecutiva de la Copa del Mundo. El interinato de Nicolás Córdova prende menos que fósforo mojado.

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Pellegrini es visto como el gran salvador de la patria y si bien tiene contrato con Betis hasta 2027, todo en la vida es conversable. Así lo demostró el propio entrenador, quien se mostró abierto a arribar a Juan Pinto Durán con una condición, pero esta no se cumplió.

De acuerdo a lo informado por Radio ADN, Manuel Pellegrini conversó con Felipe Correa, actual gerente de selecciones, e indicó que llegaría a La Roja si es que había alguien de confianza en la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile, la cual se separará de la ANFP en los próximos meses.

Esa persona de confianza para Pellegrini era Juan Tagle, ahora ex presidente de Cruzados, concesionaria a cargo de Universidad Católica. Sin embargo, este directivo quedó fuera del Consejo de la Federación, el cual estará integrado por Cecilia Pérez (Universidad de Chile), Aníbal Mosa (Colo Colo), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes).

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Pellegrini quería a Juan Tagle en la Federación de Fútbol de Chile. Imagen: Photosport

De esta manera, la opción de que Manuel Pellegrini arribe a la selección chilena sin un requisito que él mismo puso sobre la mesa, disminuye. El ingeniero tiene contrato hasta 2027 con Real Betis y salvo un giro drástico, lo cumplirá y dirigirá nuevamente la UEFA Champions League.