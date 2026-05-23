El suizo-chileno de 24 años que fue citado a la Roja valoró el esfuerzo del DT para contar con él. "Chile no está a la vuelta de la esquina, es gratificante el interés", lanzó Reichmuth.

Nils Reichmuth fue el nombre más sorpresivo que incluyó Nicolás Córdova en la lista de la selección chilena para afrontar dos amistosos como una suerte de sparring de equipos participantes del Mundial 2026. La Roja desafiará a Portugal con Cristiano Ronaldo a la cabeza.

También jugará frente a la República Democrática del Congo. En ese contexto, el chileno-suizo de 24 años que acaba de ser campeón de la liga helvética con el FC Thun se ganó un lugar en la consideración de Córdova. El DT hace largo tiempo que lo tenía en los planes.

Es más, organizó una visita para verlo jugar en terreno. Aunque no pudo cumplir con ese objetivo, pero sí acercó mucho las posturas para poder contar con Reichmuth, quien el 22 de mayo de 2026 recibió la respuesta positiva de la FIFA a su cambio de nacionalidad deportiva.

“Es muy gratificante saber que hay interés. Chile no está precisamente a la uelta de la esquina”, aseguró Reichmuth al podcast Grounded. Allí contó parte del primer encuentro que tuvo con Córdova, que viajo hasta territorio suizo para conversar con el zurdo.

Nils Reichmuth en acción por el FC Thun. (Instagram).

Reichmuth contó que “el DT de Chile estuvo acá en Suiza. Se alojó en un hotel de Thun, me alegró conocerlo”, Aunque no dio mayores detalles del plan que tuvo el entrenador para sumarlo a su lista de variantes en el Equipo de Todos con la mira fija en la Copa del Mundo 2030.

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Nils Reichmuth agradece visita de Córdova y acepta la selección chilena: Suiza no lo necesita

Para Nils Reichmuth, la opción de ser internacional en Suiza quedó en el olvido, pero no las de sumar partidos en la selección chilena, algo que hará al comienzo de la mano de Nicolás Córdova. Sabe que la decisión está tomada, más allá de los dos partidos Sub 21 que jugó por los helvéticos.

“De Suiza no he sabido nada, pero tiene muchos jugadores de gran calidad. El intercambio ya se hizo”, expresó a Grounded para dejar zanjado el tema: ya no hay chances de volver atrás y estar en el radar del cuadro europeo que será mundialista.

Reichmuth suma 63 partidos jugados en el FC Thun, donde ha anotado 12 goles. También regaló siete asistencias. En su trayectoria también contabiliza pasos por el FC Zürich, donde se formó y el FC Wil 1900. El tiempo dirá cómo termina su aventura con la camiseta de Chile.

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