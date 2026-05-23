El Tomi sacó la voz luego de una trabajada victoria de Audax Italiano frente a Cobresal y dejó clarísimo que no se rendirá hasta convencer al DT de la selección chilena. Aunque parece que por defecto no podrá hacerlo.

A pesar del buen nivel que ha mostrado durante gran parte de 2026, Tomás Ahumada no pudo convencer a Nicolás Córdova para ganarse un espacio en la Roja. De hecho, el golero del Audax Italiano ni siquiera fue tenido en cuenta para el microciclo de goleros que realizó el DT en Juan Pinto Durán.

Por eso mismo, quedó en evidencia que Ahumada corre desde atrás en la consideración de Córdova. Con el correr de los días, se supo que un punto que juega muy en contra del portero itálico es el porte: mide un metro y 81 centímetros. Una cifra que el staff técnico considera baja.

Así al menos reportó el periodista de DSports Chile Marco Escobar. Y si se consideran los tres citados para la fecha FIFA doble ante Portugal y la República Democrática del Congo, eso tiene asidero: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Brayan Cortés superan el metro 85 de estatura.

Tomás Ahumada y un gesto que hizo ante Colo Colo y replicó ante Barracas Central. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Todos tienen su mérito, son buenísimos arqueros los que están ahí. No tengo nada en contra, siempre he dicho que hay que seguir trabajando. El trabajo al final te recompensa”, manifestó el Tomi en la zona mixta tras la victoria de los Tanos sobre Cobresal.

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Tomás Ahumada sueña con cautivar a Córdova y llegar a la Roja

Nicolás Córdova ni siquiera tuvo entre sus candidatos a golero para la Roja a Omar Carabalí, aunque Tomás Ahumada no pierde las esperanzas de hacerse un espacio en la consideración del DT. “Todos tienen su tiempo y su oportunidad”, manifestó el meta que el 24 de junio cumplirá 25 años.

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“Voy a esperar la mía y seguiré trabajando. Esperaré ese llamado algún día”, sentenció Ahumada, con mucho apetito para ser convocado internacionalmente. Por lo pronto, el Tomi debe enfocarse en una difícil visita internacional de los Tanos.

Tomás Ahumada en un partido frente a Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

El equipo adiestrado por Gustavo Lema cerrará su participación en la fase grupal de la Copa Sudamericana frente a Olimpia de Paraguay. Aquel partido se disputará el miércoles 27 de mayo a contar de las 18 horas en el estadio Defensores del Chaco.

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