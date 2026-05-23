El panameño de 30 años que llegó a los Mineros desde el fútbol de Costa Rica tiene muchas ganas de ser llamado a la Copa del Mundo, aunque ninguna garantía de estar citado.

Este volante ofensivo de Cobresal tiene serias chances de ser llamado al Mundial 2026. Es uno de los jugadores panameños que milita en la máxima categoría del fútbol chileno. Y como el cuadro centroamericano es uno de los participantes de la cita, conserva el deseo de acudir al llamado.

Las referencias son para César Yanis, uno de los bastiones en la complicada temporada que han tenido los Mineros durante 2026. Aunque el habilidoso “7” necesita tener un alto nivel para convencer al seleccionador. “Estoy ilusionado con salir en el listado de los 26”, dijo tras la caída frente al Audax Italiano.

“Se lo dejo en las manos a Dios y que todo salga bien. Por ahora el DT no me ha dicho nada, pienso que es mejor esperar hasta el martes y ahí vemos”, manifestó Yanis, quien vive su segunda temporada en el cuadro de El Salvador. Suma 43 partidos en el cuadro albinaranja.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

César Yanis lucha un balón con el argentino de la U Felipe Salomoni. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Anotó un gol para el elenco adiestrado por Gustavo Huerta. También regaló siete asistencias al cabo de 2 mil 801 minutos de acción. Tiene un compatriota en la Liga de Primera 2026 que tiene casi asegurada su presencia en la Copa del Mundo: Cecilio Waterman, quien jugó en Cobresal y milita en Universidad de Concepción.

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César Yanis de Cobresal se encomienda a dios para ser citado al Mundial 2026

El Mundial 2026 sería un sueño para César Yanis, quien le dejaría un pozo económico a Cobresal por su presencia en el certamen. El cuadro caribeño está en el Grupo L de la competencia. Comparte la zona con Inglaterra y Croacia de Europa.

Además de Ghana, cuadro que representa a la Confederacion Africana de Naciones. “Siempre uno se ilusiona con estar en un Mundial”, manifestó Yanis sin la certeza de si recibirá el llamado del danés español Thomas Christiansen, DT de Panamá.

César Yanis en acción por la selección de Panamá: tiene 53 partidos internacionales y cinco goles. (Rich Storry/Getty Images).

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Otro del fútbol chileno que tiene chances de acudir a la Copa del Mundo es el paraguayo Lucas Romero, aunque su casi nula presencia en la Universidad de Chile hacen pensar que es difícil que se abra un lugar en la consideración de Gustavo Alfaro para la Albirroja.

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Así va Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Cobresal sigue peligrosamente cerca de la zona roja en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 al cabo de 13 fechas.

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