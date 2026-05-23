Restan apenas algunas semanas para que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Por esto días, no solo las selecciones están afinando sus últimos detalles, sino que también los responsables de llevar esta nueva edición de la cita planetaria.
Y es que Chilevisión, el único canal de la TV abierta que llevará el torneo, también prepara el equipo que se hará cargo de la transmisión de 52 de los 104 compromisos.
En ese sentido, la señal televisiva prepara la vuelta de un histórico en los relatos, sumándose al equipo que encabezan Claudio Palma, Aldo Schiappacasse, Patricio Barrera y Juan Vera.
La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.
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Solabarrieta dirá presente en el Mundial 2026
De acuerdo a información entregada por El Filtrador, Chilevisión fichó a Fernando Solabarrieta para que relate en este Mundial 2026. Quien en el pasado marcó una época en narraciones deportivas para TVN, hoy vuelve para este certamen de la FIFA.
Fernando Solabarrieta es recordado por sus narraciones en TVN. Para este Mundial 2026 volverá a relatar para Chilevisión. | Foto: Archivo.
La última participación de Solabarrieta en un Mundial de la FIFA data de Rusia 2018. En esa ocasión lo hizo para Mega, canal en el que después participó en el reality El Internado.
Se espera que en las transmisiones en Chilevisión haga dupla con el periodista Leo Burgueño, actual comentarista en TNT Sports y Radio ADN.
Los 52 partidos del Mundial 2026 que Chilevisión transmitirá
Jueves 11 de junio
- 15:00 | México vs. Sudáfrica — Ciudad de México (Grupo A)
- 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto (Grupo B)
Viernes 12 de junio
- 21:00 | EE.UU. vs. Paraguay — Los Ángeles (Grupo D)
Sábado 13 de junio
- 15:00 | Qatar vs. Suiza — San Francisco (Grupo B)
- 18:00 | Brasil vs. Marruecos — New Jersey (Grupo C)
Domingo 14 de junio
- 16:00 | Países Bajos vs. Japón — Dallas (Grupo F)
- 19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador — Filadelfia (Grupo E)
Lunes 15 de junio
- 15:00 | Bélgica vs. Egipto — Seattle (Grupo G)
- 18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay —Miami (Grupo H)
Martes 16 de junio
- 15:00 | Francia vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)
- 21:00 | Argentina vs. Argelia — Kansas (Grupo J)
Miércoles 17 de junio
- 16:00 | Inglaterra vs. Croacia — Dallas (Grupo L)
- 22:00 | Uzbekistán vs. Colombia — Ciudad de México (Grupo K)
Jueves 18 de junio
- 15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Los Ángeles (Grupo B)
- 18:00 | Canadá vs. Qatar — Vancouver (Grupo B)
Viernes 19 de junio
- 15:00 | EE.UU. vs. Australia — Seattle (Grupo D)
- 18:00 | Escocia vs. Marruecos — Boston (Grupo C)
Sábado 20 de junio
- 00:00 | Túnez vs. Japón — Monterrey (Grupo F)
- 16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil — Toronto (Grupo E)
Domingo 21 de junio
- 12:00 | España vs. Arabia Saudita — Atlanta (Grupo H)
- 15:00 | Bélgica vs. Irán — Los Ángeles (Grupo G)
Lunes 22 de junio
- 13:00 | Argentina vs. Austria — Dallas (Grupo J)
- 20:00 | Noruega vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)
Martes 23 de junio
- 13:00 | Portugal vs. Uzbekistán — Houston (Grupo K)
- 16:00 | Inglaterra vs. Ghana — Boston (Grupo L)
- 19:00 | Panamá vs. Croacia — Toronto (Grupo L)
Miércoles 24 de junio
- 18:00 | Escocia vs. Brasil — Miami (Grupo C)
- 21:00 | México vs. Chequia — Ciudad de México (Grupo A)
Jueves 25 de junio
- 16:00 | Ecuador vs. Alemania — New Jersey (Grupo E)
- 19:00 | Túnez vs. Países Bajos — Kansas (Grupo F)
- 22:00 | Paraguay vs. Australia — San Francisco (Grupo D)
Viernes 26 de junio
- 15:00 | Noruega vs. Francia — Boston (Grupo I)
- 20:00 | Uruguay vs. España — Guadalajara (Grupo H)
Sábado 27 de junio
- 19:30 | Colombia vs. Portugal — Miami (Grupo K)
Además, la señal transmitirá nueve partidos de los 16avos de final, cuatro de 8vos de final, dos de cuartos de final, las dos semifinales y la gran final.
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En síntesis
- Chilevisión transmitirá en exclusiva por televisión abierta 34 de los 104 partidos del Mundial.
- Fernando Solabarrieta fue fichado por Chilevisión para relatar partidos en el Mundial 2026.
- Su última transmisión de un mundial de fútbol fue en Rusia 2018 para Mega.