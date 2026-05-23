El ayudante de la escuadra granate renunció sorpresivamente para asumir un importante desafío internacional.

Hace algunas horas se reveló que Deportes La Serena tendrá un importante cambio en su cuerpo técnico, ya que el ayudante del DT, Germán Lanaro, dejará la escuadra.

Según informó el periodista Nicolás Cárdenas en sus redes sociales, Lanaro no continuará como ayudante técnico de Felipe Gutiérrez en la banca de La Serena.

“El exfutbolista ha decidido tomar una oferta del exterior y se lo comunicó al resto del plantel en el entrenamiento de ayer”.

El nuevo club de Lanaro

El jueves, en el programa radial “La Previa de Chicago”, se confirmó que Germán Lanaro, quien formó parte del club como jugador entre la temporada 2013-2014 con quienes se coronó campeón de la B, será el nuevo director técnico del club de Nueva Chicago.

Así informaron en el espacio, donde además detalló que el ex UC ya estaría listo y que, tras el partido del sábado ante Temperley, asumiría oficialmente la conducción del plantel.

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La carrera en el banquillo de Lanaro

Esta será la primera experiencia del ex Universidad Católica como director técnico principal. Tras su retiro en 2022, se integró al cuerpo técnico de Pablo Guede y, desde comienzos de 2023, lo acompañó como ayudante de campo en sus pasos por Argentinos Juniors y Club Puebla.

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A finales del 2025 decidió se sumó al cuerpo técnico de Felipe Gutiérrez en Deportes La Serena, reencontrándose con su excompañero de Universidad Católica, ahora como ayudante técnico.

En síntesis: