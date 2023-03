Universidad Católica quiere dejar atrás las dudas que han quedado en la faceta defensiva, pues la contundencia ofensiva le alcanza a los cruzados para mantenerse como líderes en el Campeonato Nacional 2023 al cabo de las primeras ocho jornadas.

Ariel Holan, el DT argentino que vive su segundo ciclo en San Carlos de Apoquindo, está consciente de que hay cuestiones por corregir en el equipo, que afina detalles para recibir a Magallanes con una oncena donde nuevamente no se avisora Mauricio Isla, quien apunta a ser suplente una vez más.

Pero para el trasandino de 62 años hay una explicación muy lógica de la búsqueda que ha hecho en cuanto a los retoques de esta campaña, donde ya se despidió de la Copa Sudamericana tras caer frente a Audax Italiano en el partido único que definió la Fase 1.

"Desde enero de 2022 prácticamente el equipo tuvo un recambio de 25 futbolistas. Ante eso, nuestros refuerzos han sido la vuelta de Dituro, Eugenio (Mena) y Marucio (Isla), Burdisso, la vuelta de Alexander (Aravena) al plantel y la incorporación de Franco di Santo y Brayan Rovira", detalló Holan sobre los movimientos que hizo el club en el mercado de pases.

El entrenador agregó que "dentro de esos futbolistas quedó el recambio de la base del equipo que fue tan exitoso y que logró cuatro campeonatos de liga", en referencia al tetracampeonato que conquistó la Franja. "Creo que en ocho partidos hacer que el equipo gane, guste y golee, ante esa realidad es un equipo en formación. Cualquier ajuste que hagamos es lógico, razonable y hasta necesario. No hablo del sistema de juego, sí de la alineación 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, la que fuera", aseguró también.

Holan recuerda a Puch, Fuenzalida, Lanaro y Aued

Ariel Holan profundizó mucho en esta análisis. "Cuando ves las otras ligas y miras quién está primero y segundo, los goles a favor y el promedio de gol por partido y nosotros estamos por arriba de casi cualquier liga del mundo en nuestro nivel y liga. En el aspecto de funcionamiento no hemos podido consolidar nuestras mejores versiones. Y eso es lógico", expresó el ex técnico de Santos de Brasil y el León de México, los dos clubes que dirigió tras su primera estadía en San Carlos de Apoquindo.

E insistió en el apunte de salidas y llegadas. "Si se hace un recambio de 25 futbolistas, estoy contando desde Puch hacia abajo, pasando por Fuenzalida, Lanaro, Aued. Y no es sencillo reemplazar esos futbolistas ni en lo técnico, en lo conceptual, personal y en todo lo que dieron y significaban para nuestro mundo", expresó sobre aquellos jugadores, quienes resultaron claves por aporte futbolístico y personal en el tetracampeonato cruzado.

Holan: "Tenía dos opciones: irme a descansar a Bariloche o meterme a ese berenjenal"

"Vine con la tarea de enderezar el barco y hacer ese recambio. Tenía dos opciones: irme a descansar a Bariloche o irme a meter a ese berenjenal. Decidí que si el club me había dado la opción en un momento distinto, yo tenía la obligación de responder. Creo que respondí, recuperamos el equipo el año pasado, hicimos lo mejor que pudimos y hoy estamos buscando ese funcionamiento", repasó Holan antes de entrar en el pantanoso terreno de la eliminación frente a Audax Italiano.

"El precio que pagamos en la Copa es doloroso, por suerte en el campeonato en el inicio, casi en el 50 por ciento de la primera rueda, ha dado señales en muchos partidos de ese funcionamiento. Está en mi responsabilidad lograr que lo bueno que hicimos se consolide y lo que no salió tan bien, se mejore", agregó el ex DT de Independiente, cuadro que condujo a ganar la Copa Sudamericana 2017.

¿Hubo más palabras? Sí. "Después de un balance, no solamente entra el rendimiento y la performance técnica y conceptual de un jugador, también el aspecto físico que a veces obliga a hacer cambios. A veces hay detalles, como fatigas musculares, que obligan a hacer cambios que si no existieran esos detalles no los haría. Los ajustes son lógicos y necesarios, desde un 4-4-2, 5-3-2, 4-3-3 o 247-585", cerró Holan para explicar a qué se deben tantos retoques y correcciones al equipo.