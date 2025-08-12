Vientos de cambio se asoman en el horizonte de Martín Rodríguez, talentoso mediapunta que actualmente milita en Ñublense. El jugador llegó esta temporada como refuerzo estrella, aunque no ha tenido una campaña como quisiera.

Es así que en un irregular registro del equipo chillanejo en general, una nueva oferta asoma en el futuro del ex jugador de Colo Colo y Huachipato. Y la opción es concreta, según avisan desde el sur.

Tras cerrarse el libro de pases, los equipos ahora solo pueden ver partir a sus jugadores, donde Martín Rodríguez podría volver al extranjero, lugar en que ha realizado gran parte de su carrera.

Martín Rodríguez prepara maletas

Martín Rodríguez está cerca de dejar Ñublense para volver al fútbol de Turquía, país donde tuvo un importante paso por el Altay Spor, luego de saltar desde su segundo ciclo de Colo Colo.

“El experimentado delantero Martín Rodríguez, maneja una oferta de un club de Turquía. Haciendo uso de una cláusula de su contrato, que le permite emigrar si recibe una oferta mayor, podría retornar a la liga donde jugó en el Altay Spor”, avisó el medio La Discusión.

En ese sentido en la tienda chillaneja no ven con malos ojos la partida de su delantero, considerando que pese a no sumar refuerzos se espera el regreso a las canchas de Bayron Oyarzo, quien superó una larga lesión.

Rodríguez en su paso por Turquía.

Ñublense recibirá a Palestino este sábado, a las 12:00 horas en el Nelson Oyarzún Arenas. Los rojos son décimos en la tabla de la Liga de Primera, con 23 puntos, a cuatro de clasificación a copas internacionales.

