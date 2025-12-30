Hace algunos días la ANFP definió casi por completo la planificación de las competencias del fútbol chileno, incluyendo la Primera División, el Ascenso y los torneos de copa, sumando además la nueva Copa de la Liga.

Entre los anuncios destacados, se confirmó que la temporada 2026 se extenderá por 12 meses, con inicio fijado para el 19 de enero y cierre programado para el 13 de diciembre.

Y hace algunas horas desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional presentó la pelota oficial para el fútbol chileno 2026, te contamos todos los detalles.

Así será la pelota de la Liga de Primera 2026

En conjunto con la marca Molten, la ANFP presentó Vantaggio Chile 2026, el nuevo balón oficial del fútbol chileno, cuyo diseño está completamente inspirado en la identidad nacional y que será el protagonista de todas las competencias profesionales durante la temporada 2026.

De esta manera, la pelota se utilizará en torneos como la Supercopa, la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga, Liga de Ascenso y Segunda División Profesional.

“Nace como un símbolo del Campeonato Nacional y como un reflejo del territorio, la cultura y el orgullo de Chile”, señalaron desde la ANFP.

Destacando la identidad nacional en el diseño del balón, con los colores blanco, azul y rojo: “se despliega como figura central, sobrevolando gráficamente la Cordillera de los Andes, cuyas líneas recorren la superficie del balón representando fuerza, constancia y pasión”.

Desde la ANFP señalaron que esta nueva pelota no solo mejora el nivel técnico del juego, sino que además fortalece la identidad del campeonato y su vínculo con los hinchas, integrando un concepto visual y simbólico que estará presente en cada encuentro de la temporada 2026.

¿Cuándo empieza la Liga de Primera 2026?

El primer torneo que marcará el inicio de la temporada futbolística será la Supercopa, la cual debutará con un renovado sistema que incluirá a cuatro clubes. El certamen se jugará en formato de semifinales y final, programadas entre el 19 y el 25 de enero en la ciudad de Viña del Mar.

