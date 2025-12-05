Es tendencia:
Coquimbo Unido vs. Unión Española: A qué hora juegan y dónde VER EN VIVO el partido de la Liga de Primera

Hispanos y Piratas jugarán la última fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Piratas e Hispanos enfrentan la última fecha de la Liga de Primera.
Coquimbo Unido y Unión Española juegan la última fecha del Campeonato Nacional 2025 desde dos veredas totalmente distintas. El cuadro Pirata vivió una temporada histórica, asegurando el título con varias fechas de anticipación y una tremenda racha de victorias.

Los Hispanos, por el contrario, llegan con un mal presente, porque en la fecha anterior descendieron y deberán disputar la próxima temporada en Primera B.

¿A qué hora juega Coquimbo vs. Unión Española y dónde ver EN VIVO?

Coquimbo Unido vs. Unión Española juegan este sábado 6 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional.

En cuanto a la transmisión online del encuentro, ‘piratas’ e ‘hispanos’ no sufrirán modificación online y lo podrás ver en vivo y de manera exclusiva por la plataforma HBO MAX, previo pago de una suscripción mensual o de forma gratuita si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

La señal de Space, según tu cableoperador:

  • VTR: 55 (SD) – 785 (HD)
  • Claro TV: 111 (SD) – 611 (HD)
  • GTD/Telsur: 254 (SD) – 891 (HD)
  • Movistar TV: 604 (SD) – 871 (HD)
  • DirecTV: 518 (SD) – 1518 (HD)
  • Zapping TV: 49 (HD)
Programación Fecha 30 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

