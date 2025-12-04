Es tendencia:
No va por TNT: Partido de la fecha 30 del fútbol chileno sorprende y va por otra señal de TV

TNT Sports confirmó la programación de la fecha 30 de la Liga de Primera y anunció una llamativa señal para uno de sus duelos claves.

Por Franco Abatte

TNT confirmó la emisión de uno de los partidos de la fecha 30 en otra señal televisiva.
¡Es oficial! TNT Sports confirmó toda la programación para la fecha 30 de la Liga de Primera 2025, última jornada de fútbol donde se definen cosas importantes en la parte alta y baja de la tabla de posiciones.

Es en ese contexto donde habrá hasta cinco encuentros en simultáneo, todo un desafío para la cadena dueña de los derechos del fútbol profesional en Chile y que conlleva la transmisión de algunos duelos en señales no habitualmente deportivas.

En las últimas fechas habíamos visto como TNT Sports habilitaba para algunos de sus encuentros la señal de ‘TNT’, exclusiva de películas, pero ahora esto irá más allá y adicionalmente en el marco de la fecha 30 habilitará dos canales más de manera exclusiva, ‘TNT Series’ y ‘Space‘, también propiedad de Warner Bros. Discovery.

El partido de la fecha 30 que va por ‘Space’

De acuerdo a la programación emitida por TNT Sports, el encuentro que irá en vivo y por televisión a través de la señal de Space se trata del duelo animado por el campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, y el recientemente descendido club de la Unión Española, duelo a jugarse en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la cuarta región.

El enfrentamiento entre Coquimbo Unido y Unión Española se jugará a la misma hora que otros cuatro duelos de la jornada 30, es decir, este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas de Chile.

En cuanto a la transmisión online del encuentro, ‘piratas’ e ‘hispanos’ no sufrirán modificación online y lo podrás ver en vivo y de manera exclusiva por la plataforma HBO MAX, previo pago de una suscripción mensual o de forma gratuita si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

La señal de Space, según tu cableoperador:

  • VTR: 55 (SD) – 785 (HD)
  • Claro TV: 111 (SD) – 611 (HD)
  • GTD/Telsur: 254 (SD) – 891 (HD)
  • Movistar TV: 604 (SD) – 871 (HD)
  • DirecTV: 518 (SD) – 1518 (HD)
  • Zapping TV: 49 (HD)

Programación de la fecha 30 de la Liga de Primera:

Viernes 5 de diciembre

  • Palestino vs. Huachipato – 20:00 – TNT SPORTS Premium y HBO Max.

Sábado 6 de diciembre

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera — 18:00 – TNT SPORTS y HBO Max.
  • Deportes Iquique vs. Universidad de Chile — 18:00 – TNT SPORTS Premium y HBO Max.
  • Coquimbo Unido vs. Unión Española — 18:00 – Space y HBO Max.
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena — 18:00 – TNT Series y HBO Max.
  • O’Higgins vs. Everton — 18:00 – TNT y HBO Max.
Domingo 7 de diciembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano — 18:00 – TNT SPORTS Premium y HBO Max.
  • Ñublense vs. Cobresal — 18:00 – TNT SPORTS y HBO Max.
Tabla de posiciones de la Liga de Primera

