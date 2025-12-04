Colo Colo quedó con la tarea muy cuesta arriba para clasificar a la Copa Sudamericana luego del fin de semana. La derrota que tuvo el Cacique contra Cobresal lo dejó fuera de la zona de clasificación y esperando que los Mineros se caigan para tener chances. Eso, siempre y cuando le gane a Audax Italiano.

En la última fecha de la Liga de Primera el Eterno Campeón está obligado a vencer a los Itálicos para seguir vivo rumbo al torneo continental. Para hacerlo deberá ganar un partido complicado y para el que ya tiene árbitro definido, con el que no tienen buenos recuerdos.

Y es que la última vez que los dirigió, el juez se vio envuelto en una enorme polémica por la agresión de Marcelo Díaz a Esteban Pavez en el Superclásico ante la U de Chile en el Nacional. Un episodio que no olvidan en el Estadio Monumental y que le pone picante a lo que pasará este fin de semana.

Piero Maza, de la final al partido con que Colo Colo se juega la Copa Sudamericana

Colo Colo ya tiene todo listo para ir a buscar tres puntos de oro contra Audax Italiano. El Cacique está obligado a ganar y tratará de sumar una victoria para soñar cono la Copa Sudamericana.

Piero Maza vuelve a dirigir a Colo Colo después del polémico Superclásico. Foto: Photosport.

La ANFP dio a conocer a los árbitros que verán acción este fin de semana, designado al encargado del duelo en el Estadio Monumental. El elegido para la jornada es nada menos que Piero Maza, que viene de dirigir la final del torneo continental.

Publicidad

Publicidad

El juez, que no le trae buenos recuerdos a Colo Colo, estará acompañado por Carlos Poblete y Felipe Jara como asistentes. Héctor Jona será el cuarto, para dejar a Juan Sepúlveda y Juan Serrano en el VAR.

ver también La joya que proponen en Colo Colo para reemplazar a Emiliano Amor ante Audax Italiano

¿Pero por qué no cae bien la noticia en el Cacique? La última vez que Piero Maza los dirigió fue en la derrota ante la U en el Superclásico por la Liga de Primera en julio pasado. Ahí se vio envuelto en la polémica agresión de Marcelo Díaz a Esteban Pavez, al que expulsó pese a no haber hecho nada.

Quedará esperar para ver si es que el árbitro no es protagonista de un partid que será vital para el Eterno Campeón. El triunfo es lo único que le sirve para acercarse a la Copa Sudamericana, a la que clasificaría si es que Cobresal pierde.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo suma más presión para su vital encuentro con Audax Italiano. El Cacique va a buscar tres puntos que pueden valer participación internacional y salvar el descenso después de un terrible año.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo con Audax Italiano?

Con Piero Maza como el árbitro, Colo Colo ahora sólo afina los últimos detalles para enfrentar a Audax Italiano. El choque entre el Cacique y los Itálicos está programado para este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

ver también ¿Se queda o vuelve a Colo Colo? Peñarol saca la voz por el futuro de Brayan Cortés

Así está Colo Colo en la tabla 2025

Publicidad