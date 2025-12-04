Everton de Viña del Mar está viviendo una verdadera pesadilla en este cierre de la Liga de Primera 2025. Cuando parecía que los ruleteros respiraban tranquilos tras el triunfo de hace un par de semanas sobre Cobresal, un par de derrotas en línea los dejaron con reales chances de irse a B.

Y es que el descenso es una opción bastante real este sábado cuando los dirigidos por Javier Torrente enfrenten a O’Higgins en el Teniente de Rancagua, sobre todo tras la caída ante Deportes Iquique en la fecha pasada.

Ese 1-0 en contra en el Estadio Sausalito dejó a los viñamarinos tremendamente comprometidos y con chances concretas de acompañar a Unión Española como el segundo descendido a la Primera B de nuestro fútbol.

Los resultados con que Everton desciende

La ecuación para entender este complejo escenario para los viñamarinos no es muy complicada de explicar. Everton de momento marcha en el 14° puesto con 26 puntos, apenas dos unidades más que Deportes Iquique, el penúltimo.

Dicho esto, si este sábado el Everforever pierde en Rancagua ante O’Higgins y Deportes Iquique vence a Universidad de Chile en el Tierra de Campeones se firmará el descenso viñamarino para la temporada 2026.

Everton perderá la categoría si cae ante O'Higgins e Iquique vence a la U en la última fecha.

Por suerte los Ruleteros en esta pasada tienen una ventaja importante en la diferencia de goles, ya que con sus -16 superan los -25 de Iquique. Así las cosas, con un empate en Rancagua prácticamente sellarán su permanencia, ya que obligará a los nortinos a tener que ganar por 10 goles de diferencia a la U.

¿Cuándo juega Everton ante O’Higgins?

Ruleteros y rancagüinos se verán las caras este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente. En paralelo Iquique enfrentará a la U en el Tierra de Campeones, duelo que deberán seguir atentamente en caso de perder.