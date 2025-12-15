Colo Colo tiene bastante por hacer este mercado de fichajes de cara al 2026 tras el adiós de varios jugadores. El Cacique necesita reconstruir una defensa casi completa con la partida de Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, algo que será todo en desafío.

En ese sentido, las partidas de Isla con Opazo dejaron prácticamente desierto el puesto de lateral por la derecha, lo que sin duda obliga a los albos a tener que buscar opciones. Nombres como Matías Fernández Cordero o Francisco Salinas han tomado fuerza, aunque sin nada concreto por ahora.

Y ojo, que también los albos deben buscar alternativas por la izquierda, donde en todo el 2025 Erick Wiemberg tuvo nula competencia a pesar de sus notorios bajones de rendimientos.

Pese lo que puede ofrecer el merado, hay que estar atento a lo que hay en la cantera del Cacique. Y ojo, que no hablamos solo de los juveniles, sino que de los ya consagrados en la Primera División que vuelven de sus préstamos de cara al 2026.

Los dos regresos de préstamos que podrían quedarse en Colo Colo

De acuerdo a información entregada por EMOL, dentro de los más de 20 jugadores que deben volver a Colo Colo luego de estar a préstamo, hay dos que toman mucha fuerza para quedarse y pelear por un puesto en el lateral derecho e izquierdo.

Estos son Jeyson Rojas y Diego Ulloa, dos futbolistas que vieron bastante acción en este 2025 jugando para Deportes La Serena y Unión La Calera respectivamente.

Mientras en este año Rojas jugó 34 partidos (26 por la Liga de Primera y ocho en Copa Chile) con un gol y cuatro asistencia como lateral derecho, Ulloa repitió esas mismas 34 bregas (26 por el torneo y ocho en Copa Chile), aunque sin goles ni asistencias en la banda izquierda.

El más experimentado de los dos acá es Jeyson Rojas, quien fue parte del equipo albo que peleó el descenso en el 2020 y que se mantuvo en el Cacique hasta mediados del 2024, cuando fue enviado a préstamo a Unión Española. En tanto Ulloa nunca debutó en el primer equipo albo, teniendo pasos por La Serena, Barnechea y La Calera. ¿Podrán quedarse ambos en el Monumental para una revancha?