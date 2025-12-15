Este reciente domingo 14 de diciembre José Antonio Kast fue el gran ganador de las elecciones presidenciales 2025. El candidato de la ultraderecha venció por un amplio margen a Jeannette Jara, transformándose con esto en el Presidente de la República entre 2026 y 2030.

La victoria del líder del Partido Republicano ha generado un montón de reacciones en el mundo del fútbol, sobre todo de quienes se consideran sus adherentes. Sin embargo, no todo fueron alegrías entre los referentes del balompié criollo.

Esto lo decimos porque en el plantel femenino de Colo Colo un grupo de jugadores se desmarcaron de cualquier sentimiento de alegría por el triunfo de Kast, utilizando sus redes sociales para expresarse tras la victoria del tres veces candidato presidencial.

Plantel de Colo Colo femenino se lanza contra José Antonio Kast

Las primeras en expresarse fueron Michelle Olivares Acevedo e Isidora Olave, quienes compartieron una publicación que se ha viralizado en Instagram entre quienes se consideran opositores al próximo gobierno de Kast.

“Preferir votar por una persona que avala la tortura y el asesinato, que menosprecia los derechos de las mujeres y los animales, amparándote en la promesa de ‘una mejor economía’ -que además no es cierta- habla de una desconexión profunda con lo humano”, señala el texto.

El mensaje que subieron algunas jugadoras del Colo Colo Femenino tras el triunfo de José Antonio Kast. | Foto: Captura.

Por su parte Yastin Jiménez, quien antes de oficializado el triunfo de Kast publicó el mensaje de “un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”, posteriormente subió un texto asegurando “qué triste, nos falló la memoria”, esto mientras pasa por el Memorial de Paine.

Para cerrar Elisa Durán subió un video donde se ven adherentes de Kast celebrando con banderas de Augusto Pinochet y Miguel Krasnoff. “Estamos todos locos”, escribió la jugadora.