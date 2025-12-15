Se desarrollaron las elecciones a presidente de la República de Chile. José Antonio Kast se erigió como el mandatario del siguiente período, tras una clara victoria ante Jeannette Jara.

El mundo del fútbol no estuvo ausente de las urnas. Arturo Vidal fue a votar e hizo un Live para Instagram, mientras que otros futbolistas celebraron el triunfo del candidato republicano.

Este último fue el caso de Benjamín Kuscevic o del ex futbolista de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla. Pese a ello, lo que más llama la atención, a nivel futbolero, es la ligazón de José Antonio Kast y el deporte de pasiones.

Otro cruzado a La Moneda

Gabriel Boric no lo escondía y, de hecho, lo vociferaba. El actual mandatario es un hincha acérrimo de la Universidad Católica y, como tal, visitó el nuevo Claro Arena y siguió una campaña de menos a más del cuadro precordillerano.

Coincidentemente, José Antonio Kast también es seguidor del club de San Carlos de Apoquindo. A diferencia de Gabriel Boric, eso sí, no es un seguidor acérrimo y no se le ha visto en el estadio. Pero, desde que un cuñado lo llevó a ver un partido de la UC, se hizo ferviente hincha.

En otros tiempos, según él mismo ha relatado, fue un constante seguidor de las campañas de la UC. Lo que lo habría hecho desistir de ir al estadio, fue su familia y el “ambiente no grato”, que significaba, para él, ir a un recinto de fútbol.

Publicidad

Publicidad

Futbolista de juventud

Además, José Antonio Kast aseguró, en distintas ocasiones, que de chico jugó fútbol y se desempeñó como defensa central en su etapa escolar. Dijo ser uno de los más talentosos de su equipo. Aunque, eso último es incomprobable.

¿Cómo terminó la Universidad Católica en la Liga de Primera 2025?