La UC seguramente debe tachar algunas formalidades para iniciar su actividad en el mercado de fichajes. Aunque en rigor ya la comenzó, pues el gerente deportivo de Cruzados SADP fue visto junto a Matías Palavecino en su automóvil en pleno ingreso al complejo Raimundo Tupper en San Carlos de Apoquindo.

A pesar de que eso quedó grabado en la cámara de ESPN, el talentoso “10” de Coquimbo Unido todavía no ha sido confirmado como incorporación en la Universidad Católica. Además, en la Franja sufren por la renovación de uno de los jugadores trascendentales para Daniel Garnero.

Se trata del mediocampista colombiano Jhojan Valencia, un puntal del equipo precordillerano desde el arribo de Garnero a la dirección técnica. Eso sí, la continuidad del cafetalero todavía es una incógnita. Y una que tiene en vilo a más de alguno en el Claro Arena.

Jhojan Valencia terminó el año como un bastión indiscutido de la UC.

Sobre todo después de las fuertes declaraciones que lanzó Valencia cuando retiró sus pertenencias del club. “Llevamos más de un mes esperando la solicitud que hicimos”, alertó el cafetalero, quien desembarcó en la UC procedente del Austin FC de Estados Unidos.

Pues bien, esa tratativa sigue su curso sin definición. “Hubo respuesta de Cruzados y de hecho han tenido contacto con su representante. Se le hizo una contraoferta”, manifestó Jorge Cubillos en el habitual reporte cruzado que hace en TNT Sports.

Así está la negociación de la UC con Jhojan Valencia en el mercado de fichajes

Pero el mercado de fichajes no será tan fácil para la UC y aunque estén a punto de confirmar el arribo del argentino Justo Giani desde Aldosivi, el tema con Jhojan Valencia parece que tendrá varios capítulos más. “Al llevar eso al tenor de su contrato, no habría por qué hacerle una contraoferta”, expuso Cubillos.

“Se hizo un ofrecimiento hablando de una mejora salarial, que se daba conforme a su rendimiento. Por ende, se daba por hecho que el contrato se extendía por un año más. Pero esa primera propuesta no satisface al jugador”, afirmó el veterano reportero.

Jhojan Valencia suma 35 partidos oficiales en Universidad Católica: no hizo goles y regaló siete asistencias.

Básicamente, lo mismo que había dicho Valencia en su última aparición pública. “Cruzados hizo una segunda propuesta de un término medio. Hay que esperar la respuesta del jugador. Más allá de si acepta o no, él va a seguir vinculado a la Universidad Católica“, sentenció Jorge Cubillos. Efectivamente, el vínculo del cafetalero de 29 años con la Franja expira en diciembre de 2026. El tiempo dirá…

Así terminó la UC en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

A pesar del flojo inicio, Universidad Católica terminó como subcampeón de Coquimbo Unido en la tabla de la Liga de Primera 2025. Así ganó su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

