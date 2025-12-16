Universidad Católica finalizó en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, resultado que le permitió clasificar a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores 2026 como Chile 2, bajo la conducción técnica de Daniel Garnero.

Tras ese logro, en San Carlos de Apoquindo comenzó la etapa de conformación del plantel para la temporada venidera, donde los precordilleranos dieron pasos importantes en materia de renovaciones contractuales. En ese proceso, el club aseguró la continuidad de figuras como Fernando Zampedri, Gary Medel y Cristian Cuevas, entre otros nombres.

Sin embargo, no todas las renovaciones han sido sencillas. Algunos casos se han extendido más debido a la dificultad para alcanzar acuerdos, donde aparecen nombres como Eugenio Mena, Clemente Montes y, especialmente, Jhojan Valencia. El mediocampista colombiano estuvo por momentos muy cerca de abandonar la Franja, pero en las últimas horas recibió una noticia que trajo tranquilidad a los hinchas cruzados.

Jhojan Valencia renueva con Universidad Católica

Fue el periodista deportivo y especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, quien confirmó la renovación del ex Deportivo Cali y Austin FC de la MLS con Universidad Católica por dos temporadas más, destacando que el acuerdo se concretó tras un importante esfuerzo por parte de ambas partes.

“Jhojan Valencia sigue en Universidad Católica y renueva hasta diciembre de 2027”, señaló el comunicador en su cuenta de X (@CLMerlo). Posteriormente, agregó: “*️⃣El club y el futbolista hicieron un esfuerzo, cedieron y ya se intercambian documentos para la ✍️”.

De esta manera, la UC asegura la continuidad de un pilar del mediocampo cruzado de cara a la temporada 2026, en la que el elenco precordillerano competirá en la Copa Libertadores, el torneo nacional, la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Los números de Jhojan Valencia en la UC

El mediocampista de 29 años arribó a Universidad Católica durante esta temporada 2025, donde disputó un total de 35 partidos oficiales (2.534 minutos). De ellos, 28 fueron por el campeonato nacional, seis por la Copa Chile y uno por la Copa Sudamericana. Además, registró siete asistencias -todas en el torneo local- y recibió nueve tarjetas amarillas, según datos de Transfermarkt.

