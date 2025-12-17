Es tendencia:
La UC acelera en el mercado y cierra a un nuevo nombre para la temporada 2026

El especialista en mercado de pases, César Luis Merlo, adelantó que la UC sumó a un nuevo refuerzo de cara al 2026.

Por Franco Abatte

La UC amarró a su segundo refuerzo para la temporada 2026.
La UC amarró a su segundo refuerzo para la temporada 2026.

Universidad Católica ha sido uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Los cruzados, que tendrán acción internacional en 2026 con su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, siguen moviéndose y ya tienen un nuevo refuerzo confirmado.

Así al menos lo adelantó el periodista especialista en el mercado de pases sudamericano, César Luis Merlo, quien a través de su cuenta de X informó que el elenco precordillerano llegó a un acuerdo para incorporar a Justo Giani al plantel de ‘La Franja’.

El futbolista se encontraba con el pase en su poder tras finalizar contrato con Aldosivi, elenco al que llegó en 2025 luego de su paso por Atlético Tucumán.

Justo Giani nuevo refuerzo de Universidad Católica

Según detalló el comunicador argentino, Giani arribará a San Carlos de Apoquindo con un contrato por un año, en una operación que no implicó costo de traspaso para la UC. Eso sí, el acuerdo contempla una cláusula clave: en caso de que el club decida comprar su pase, el jugador firmará automáticamente por tres temporadas más, asegurando así su continuidad a largo plazo.

“🚨Universidad Católica llegó a un acuerdo para que Justo Giani sea refuerzo. ⚪️🔵 Llega como agente libre y por un año. En caso de comprarlo, firmará contrato por 3 años más. #TratoHecho”, señaló Merlo en redes sociales.


De esta manera, el cuadro cruzado continúa reforzando su plantel y suma una nueva alternativa ofensiva pensando en los desafíos del próximo año, donde buscará volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Así, Justo Giani se suma a los nombres que están prácticamente listos en la precordillera, donde figura el ex Ñublense Bernardo Cerezo, mientras el club se mantiene a la espera de otros posibles refuerzos como Matías Palavecino (ex Coquimbo Unido), Bryan Rabello (O’Higgins) e incluso Matías Catalán (Talleres de Córdoba).

