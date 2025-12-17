Terminó el Campeonato Nacional y, con ello, distintos clubes comienzan a planificar lo que será la próxima temporada, donde Universidad Católica enfrentará la nueva edición de Copa Libertadores, y tras la gran temporada, distintas de sus figuras están en el radar de otros clubes, siendo uno de ellos Tomás Asta-Buruaga.

El defensa es uno de los jugadores que termina contrato esta temporada, por lo que queda resolver su continuidad en Católica, aunque, según revela Punto Cruzado, el elenco le hizo una oferta y faltaría su firma. Ante esta incertidumbre, tres clubes aparecen en el radar del jugador.

Los clubes que están interesados en Asta-buruaga

En octubre de este año, el periodista Renzo Luvecce señaló que además de Huachipato, Everton de Viña del Mar buscará sumar al jugador a su plantel.

“Ambos clubes le hicieron un ofrecimiento formal al defensor central de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga quién finaliza su contrato este 2025”

A esto se suma un interesado desde el otro lado de la Cordillera. Según reveló hace algunas semanas Jorge Cubillos de TNT Sports, Huracán de la liga argentina tiene en su radar al jugador chileno.

Tomás Asta Buruaga aún tiene que definir su futuro. Javier Torres/Photosport

“Él termina contrato ahora en diciembre, pero hace semanas que interesa en Huachipato y esa es una oferta que sigue vigente para jugar allá el próximo año“.

“Además, Huracán de Argentina se ha fijado en el defensa de la UC. Vamos a ver en qué deriva porque hoy el jugador tomó otra impronta por la lesión de Sebastián Arancibia”.

La carrera de Tomás Asta-Buruaga

El defensa de 29 años inició su carrera en Unión Española el 2013, consiguiendo el título de Primera División y la Supercopa Chile. Tras esto, llegó a Deportes Antofagasta y el 2021 fichó por Universidad Católica.

Sin embargo, entre 2023 y 2024 pasó a préstamo en Unión La Calera y Everton. Este año regresó a los Cruzados.