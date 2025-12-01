El 2025 está llegando a su fin y, con ello, también el Campeonato Nacional, por lo que las escuadras comienzan a preparar la próxima temporada y sus figuras comienzan a despertar el interés de otros clubes, uno de ellos es Tomás Asta-Buruaga de Universidad Católica, donde revelan que distintos equipos buscarían su fichaje.

Según se reveló hace algunos días, Everton y Huachipato buscarían contar con los servicios del jugador, pero a ellos se suma el sondeo de un club de la Liga Argentina.

El club extranjero que buscará el fichaje de Asta-Buruaga

Hace algunos días, Jorge Cubillos en TNT Sports, Huracán de la liga argentina, tendría en su radar al jugador chileno, considerando que su contrato con los Cruzados está por terminar.

“Él termina contrato ahora en diciembre, pero hace semanas que interesa en Huachipato y esa es una oferta que sigue vigente para jugar allá el próximo año“.

“Además, Huracán de Argentina se ha fijado en el defensa de la UC. Vamos a ver en qué deriva porque hoy el jugador tomó otra impronta por la lesión de Sebastián Arancibia”.

El jugador despertó el interés de distintos clubes para la temporada 2026/Photosport

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Este es su valor! El jugador de la Roja que despierta el interés de Universidad Católica

La carrera de Tomás Asta-Buruaga

El jugador de 29 años comenzó su carrera en Unión Española el 2013, con quienes consiguió el título de Primera División y Supercopa Chile. Luego pasó por clubes como Deportes Antofagasta.

El 2021 llegó a Universidad Católica, pero en 2023 y 2024 estuvo a préstamo en Unión La Calera y Everton.

El 2025 regresó a los Cruzados. Con la Franja ha conseguido dos títulos de Primera División y dos Supercopas de Chile.

Publicidad