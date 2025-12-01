Universidad de Chile tendrá que planificar su mercado de fichajes, donde lo más complejo será encontrar un nuevo entrenador, teniendo en cuenta las grandes temporadas con Gustavo Álvarez al mando.

Si bien todas las miradas apuntan a Francisco Meneghini, en la dirigencia de Azul Azul hace rato que hay un nombre que tienen tapado y que es de todo el gusto de la administración.

Para esto tendrán que viajar hasta argentina para poder convencer y negociar por su carta, donde tiene contrato vigente con uno de los cuadros que fue sorpresa: Argentinos Juniors.

Según pudo conocer Redgol, Nicolás Diez es uno de los entrenadores que miran como el ideal en el interior de la dirigencia de Azul Azul, donde estarían dispuestos a hacer los esfuerzos por levantarlo del cuadro argentino.

Nicolás Diez es al actual entrenador de Argentinos Juniors. Foto: Adrian Aylwin/Photosport

La U busca un viejo anhelo: Nicolás Diez

Universidad de Chile espera una última conversación con Gustavo Álvarez, pero por atrás ya se manejan posturas de entrenadores para reemplazar al argentino en el banco azul.

Lo más a mano es la negociación con Francisco Meneghini, actualmente en O’Higgins de Rancagua, aunque no es de todo el gusto de la directiva y del proyecto que quieren llevar adelante.

Según información entregada a nuestro medio, Nicolás Diez es un viejo anhelo del grupo que lidera Michael Clark, quienes ven una proyección de lo realizado en Argentina ahora en el fútbol chileno.

Hay que recordar que ya estuvo trabajando en la U, quien fue uno de los ayudante de Sebastián Beccacece, donde incluso estuvo a la par de Paqui Menegehini.

Los esfuerzos sólo se realizarían si luego de la última conversación con Álvarez no llegan a un acuerdo, teniendo en cuenta que el propio DT dejó la puerta abierta una charla.