Universidad de Chile comenzó a buscar entrenador para la temporada 2026, luego de la declaración de Gustavo Álvarez quien manifestó la intención de dejar el club al final de la temporada.

En ese sentido, el primer candidato por cercanía es Francisco Meneghini, quien no ha renovado contrato con O’Higgins, quienes luchan con la U por un cupo en la Copa Libertadores.

Un nombre que no llena el gusto a todo el directorio de Azul Azul, quienes hace un tiempo siguen el trabajo y desarrollo de un entrenador en Argentina, que ya tuvo paso por la U.

Se trata de Nicolás Diez uno de los técnicos revelación del fútbol del otro lado de la Cordillera de Los Andes, quien logró sorprendentes números y la clasificación a la Copa Libertadores con Argentinos Juniors.

Nicolás Diez fue ayudante de Beccacece en su paso por U de Chile. Foto: Adrian Aylwin/Photosport

¿Nicolás Diez es el DT que busca U de Chile?

Nicolás Diez ya pasó por Universidad de Chile, cuando justo con Francisco Meneghini fueron ayudantes de Sebastián Beccacece en el polémico paso por el cuadro bullanguero.

Tal como contó Redgol, Nicolás Diez es un viejo anhelo de la dirigencia encabezada por Michael Clark, aunque saben que tiene contrato hasta 2027 con Argentinos Juniors.

En ese cuadro alcanzó tanto en el Clausura como en el Apertura la ronda de los cuartos de final del torneo de Argentina, siendo eliminado el último fin de semana por Boca Juniors.

Pero también alcanzó repercusión, donde jugó la final de la Copa Argentina, además que se clasificó a la Copa Libertadores 2026, cerrando una gran temporada.

“Nosotros teníamos la ilusión porque peleamos todo. El objetivo es ir a buscar. La búsqueda es infinita. No trago veneno porque acá puede salir campeón cualquiera“, comentó tras la eliminación con Boca.