Universidad de Chile se mantiene entre las réplicas del terremoto generado por el entrenador Gustavo Álvarez, quien anunció que se irá del Chuncho pese a tener contrato vigente hasta fines de 2026.

El insólito anuncio de Álvarez fue justo en la previa del trascendental partido contra Coquimbo, restando dos fechas para el final de la Liga de Primera. Los azules empataron, quedando muy lejos del Chile 2 y por ahora fuera de los cupos a Copa Libertadores.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño se lanzó con todo contra Álvarez, minimizando a la más pequeña expresión el legado que dejará el DT argentino en la U.

ver también Histórico presidente de U de Chile se lanza contra Álvarez por el poco tino de su adiós: “Solo perjudica al equipo”

A Álvarez no le cayeron con todo porque el DT de la U tiene “buena prensa”

“Si esto lo hubiese hecho un técnico con mala prensa, ¿qué estaríamos diciendo? Para empezar: un delincuente. Pero como lo dice Álvarez y tiene buena prensa, uno le dice rehén y algunos se enojan“, dijo punzante Caamaño.

Caamaño dejó botando que la actitud de Álvarez en la U es de un delincuente porque se quiere ir sin pagar la indemnización.

Agregó que “va un periodista a entregarle una foto (como recuerdo de despedida)… o sea, un técnico que cuando hagan la historia de la U, olvidémonos del contexto, no habrá ganado un título nacional. Se le escapó uno en la última fecha contra el archirrival y el otro lo dejó de pelear en la siete de la segunda rueda, con un Colo Colo muerto este 2025″.

Publicidad

Publicidad

“La verdad es que el legado de Álvarez es mínimo en comparación a otros técnicos de la U, pero pareciera que él se siente con el derecho, la espalda y el colchón, más el cariño de la prensa por que lo tratan muy bien“, complementó.

ver también Johnny Herrera le pega y responsabiliza a Manuel Mayo en U de Chile: “Tiene que ponerse los pantalones”

Caamaño sentencia que “algunos periodistas dicen casi que Gustavo Álvarez tiene razón, que la dirigencia se equivocó y no le trajeron a éste o tal jugador… Ya, ¿y Luciano Pons, Julián Alfaro y Gonzalo Montes? Dónde están los refuerzos que trajo la U pedidos por Álvarez. Ni si quiera están en el club“.