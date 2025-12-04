Las polémicas palabras de Gustavo Álvarez para anunciar que no seguirá en el 2026 en la banca de la U de Chile han recibido respuesta de un referente. Marcelo Díaz, capitán que ha quedado en la banca esta temporada, sacó la voz para golpear la mesa por lo que está pasando en el Centro Deportivo Azul.

Luego de que Charles Aránguiz iniciara la presión para que el DT respete su contrato, Carepato no se quedó atrás y apoyó esa visión. De hecho, elogió al técnico y pidió que siga para siempre, pero siempre enfatizando en que no puede irse así nada más.

Marcelo Díaz le avisa a Gustavo Álvarez que tiene un contrato por cumplir con la U

Marcelo Díaz habló en conferencia de prensa en la U este jueves y abordó el anuncio de Gustavo Álvarez. “Yo creo que todos hemos escuchado las declaraciones del profe y coincido con Charles. Cada uno tiene diferentes opiniones y expresar lo que siente, libre de decir qué se le pasa por la cabeza y yo, por lo que tengo claro y lo dije hace un mes o algo así, dije que tenía contrato. Es así“.

“Yo no puedo pensar que tenemos afuera al profe siendo que tiene contrato y jugamos un partido muy importante el día sábado. Lo que suceda con su futuro se verá después del campeonato. Tendrá que hablar el club, el profe, hacerse un análisis de estos dos años que para mí han sido muy buenos. De ahí empezaremos a hablar con cosas que estén sucediendo“, añadió.

Marcelo Díaz alabó a Gustavo Álvarez, pero dejó en claro que sigue siendo DT de la U más allá de su polémica conferencia. Foto: Photosport.

En esa misma línea, Marcelo Díaz remarcó que Gustavo Álvarez no se puede mover a ningún lado por el vínculo que mantiene con la U. “Yo, como el más veterano de este plantel, sigo confiando en que el profe hasta el día último de su contrato va a estar acá“.

Publicidad

Publicidad

Carepato aprovechó la instancia para alabar al DT. “Hablo del presente y lo que sucedió. Los años que llevamos en el club han sido muy bueno, volvimos a posicionar al club donde merecía. Su trabajo lo he remarcado a él y a la prensa, es muy bueno, muy trabajador. Nos ha hecho muy bien“.

El volante insistió en que “como entrenador ha crecido mucho, nos hizo crecer como futbolistas y posicionó al club donde merecía. Estos dos años han sido muy buenos. Ojalá que estos procesos fueran eternos, pero lamentablemente no puede ser así. Yo por lo menos lo catalogo como muy bueno“.

ver también A lo Nicolás Córdova: el día que el técnico que busca la U se hizo viral en el mundo con las métricas

Marcelo Díaz también destacó la forma en la que hoy está la U a nivel institucional. “Comparto lo que dicen con que aquí lo he pasado todo, con momentos muy buenos y muy malos. Hoy creo que el club para por un momento muy bueno, remarco donde hemos vuelto nosotros, han sido buenos. Tenemos condiciones increíbles para trabajar. Es como que viviéramos en una nube aquí adentro, lo único que nos interesa y que tenemos que hacer es entregarnos al máximo“.

Publicidad

Publicidad

“Lo que dice Gustavo es su opinión y es respetable, pero no quiere decir que muchas veces tenga o no tenga la razón, pero es mi opinión y vale. Creo que lo que ha sucedido estos dos años con las logísticas, infraestructura que tiene el club, las herramientas que poseemos en el CDA son envidiables. Cualquier jugador desearía tener estas condiciones para trabajar y realizar su mayor potencial“, complementó.

El bicampeón de América le dejó también un mensaje al club para lo que viene. “Estamos en una muy buena posición nosotros. Creo que el máximo objetivo y sueño es seguir creciendo y lo vamos a hacer“.

Encuesta¿Estás de acuerdo con Marcelo Díaz por la continuidad de Gustavo Álvarez? ¿Estás de acuerdo con Marcelo Díaz por la continuidad de Gustavo Álvarez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

Finalmente y ante la consulta de si debe seguir Gustavo Álvarez, Marcelo Díaz no tuvo dudas. “Todo en la vida tiene solución, a título personal. Nos puede pasar en lo familiar, lo cotidiano, lo laboral con diferencias, pero todo se puede solucionar. Claramente el profe tiene contrato. El sábado vamos a jugar el último partido y seguramente el lunes se juntarán las partes para conversar lo que se proyecta para el próximo año. Lo que ha dicho Gustavo ya está y dependerá de ellos lo que quieran“.

“Me encantaría que siga porque le ha hecho muy bien al club y al grupo, es un excelente trabajador. Pero después del torneo se analizará y se llegará a alguna conclusión“, sentenció.

Marcelo Díaz le deja en claro a Gustavo Álvarez que tiene que respetar su contrato en la U más allá de llamar a buscar otro técnico. El DT se enfoca en cerrar su ciclo de la mejor manera, pero sus jugadores no se hacen la idea de que eso vaya a ocurrir.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Gustavo Álvarez por ahora se enfoca en el que, según sus planes, será su último partido al mando de la U. El Romántico Viajero visitará a Deportes Iquique este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas.

ver también Se viene duro castigo: los detalles del informe arbitral que condena a la U tras incidentes con Coquimbo

Así está la U en la tabla del torneo 2025