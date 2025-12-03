El empate con Coquimbo Unido le está costando muy caro a la U de Chile. El Romántico Viajero no sólo quedó casi sin opciones de clasificar a la Copa Libertadores, si no que también se prepara para un duro castigo tras los incidentes que hubo durante el encuentro.

En dos momentos del juego, la barra del Bulla protestó contra la aplicación de derecho de admisión y la salida de Gustavo Álvarez. Esto fue con lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas, algo que está prohibido en nuestro país.

Si bien en las últimas horas se especuló con la versión de juez, no fue hasta la tarde de este miércoles que se conoció el informe arbitral. Uno que no le hace ningún favor y deja muy complicado al elenco estudiantil por los hechos en las tribunas.

Informe arbitral deja a la U al borde de un duro castigo

Además de lamentar un empate que la deja esperando un milagro para clasificar a Copa Libertadores, la U sufre por sus hinchas. Los incidentes que se registraron en el Estadio Santa Laura no pasaron desapercibidos y le pueden costar un enorme castigo de parte del Tribunal de Disciplina.

Los incidentes en el duelo con Coquimbo Unido pueden costarle muy caro a la U. Foto: Photosport.

El juez Diego Flores entregó el informe arbitral del encuentro, en el que detalló cada uno de los episodios. En el primero fue claro en apuntar directo a la barra azul como responsables de tardar el juego.

“Al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican hinchas de Universidad de Chile“, señala el documento.

Eso no fue todo, ya que en el segundo tiempo la historia se repitió y con puntos más graves. “En el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos“.

Esta situación podría dejar al elenco estudiantil con problemas pensando en la temporada 2026. Habrá que esperar para ver qué decisión se toma con esto tanto en una posible prohibición de público como en la demanda de los fanáticos azules por el derecho de admisión.

La U vivió un martes negro y que le cuesta caro dentro y fuera de la cancha. El Romántico Viajero una vez más suma problemas por el comportamiento de sus hinchas en un año que terminó muy lejos de como se esperaba.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

A la espera de la decisión del Tribunal de Disciplina, la U se enfoca en lo que será la última fecha de la Liga de Primera, donde buscará la clasificación a Copa Libertadores. Este sábado 6 de diciembre el Romántico Viajero visita a Deportes Iquique desde las 18:00 horas.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

