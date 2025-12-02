La conferencia de prensa que dio Gustavo Álvarez sacudió por completo a la U de Chile. Si bien no renunció, dejó en claro que el club debe buscar un nuevo técnico para la temporada 2026, lo que ha iniciado la danza de nombres.

Dentro de las opciones hay una que ha estado sonando con mucha fuerza desde que se especuló con su adiós. Francisco Meneghini, actual DT de O’Higgins, es el nombre que más gusta en la dirigencia y los rumores han aumentado en las últimas horas.

Paqui ha hecho una gran campaña con los Celestes, con los que aún pelea por clasificar a Copa Libertadores, lo que ha llamado la atención en el CDA. Pero más allá de los rumores, lo cierto es que por ahora no hay conversaciones.

La U todavía no llama a Francisco Meneghini

Pese a que les interesa desde hace tiempo, en la U todavía no dan el primer paso por Francisco Meneghini. En el Bulla están recién reaccionando al golpe que les dio Gustavo Álvarez pero no darán pasos acelerados.

Francisco Meneghini es el primer candidato a la banca de la U para el 2026. Foto: Photosport.

Según reveló la periodista Pamela Juanita Cordero en Los Tenores de Radio ADN, el técnico no ha conversado ni por su continuidad en O’Higgins ni una salida al Romántico Viajero. “Paqui Meneghini, lo tengo de primera fuente, cierra el contrato con O’Higgins. No hay acercamientos ni de la U ni de O’Higgins. Tendrían que sentarse a conversar cuando termine el torneo”, lanzó.

La situación se definirá luego de este fin de semana, cuando la Liga de Primera baje el telón. La clasificación a la Copa Libertadores puede jugar un rol clave, especialmente siendo una directa o a fase previa la que está en juego entre ambos clubes.

Aunque más allá de eso, la reportera remarcó que la U es algo que le seduce a Francisco Meneghini. “Estuvo en el cuerpo técnico de Beccacece, sigue a Arteta. Es su norte e ideal de juego. Tiene esa onda de la U, sigue a los jugadores”.

Gustavo Álvarez todavía tiene contrato y el club podría obligarlo a cumplirlo, pero todo indica de que habrá cambios a fin de año. En O’Higgins podrían perder a su líder si lo dejan partir justo cuando aseguraron competencia internacional para el próximo año.

Francisco Meneghini está en la mira de la U para ser su próximo entrenador. El Romántico Viajero necesita solucionar rápido un problema importante después de dos años compitiendo a nivel local e internacional, algo que deberá mantener a toda costa.

¿Cuáles son los números de Francisco Meneghini esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Francisco Meneghini ha logrado dirigir un total de 35 partidos oficiales al mando de O’Higgins. En ellos ha conseguido 16 triunfos, 11 empates y 8 derrotas, con 48 goles a favor y 40 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras busca un reemplazante para Gustavo Álvarez, en la U se enfocan en cerrar el 2025 de la mejor forma posible. Este martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas el Bulla recibe a Coquimbo Unido buscando tres puntos de oro rumbo a Copa Libertadores.

