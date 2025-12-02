Rangers de Talca no pudo lograr el ascenso y se quedará un año más en la Primera B. Uno de los jugadores más cuestionado de la temporada se despidió del club, aunque no de buena manera.

Los Piducanos son un equipo importante en la categoría de plata del fútbol chileno. Por esta razón, tenían ilusión que el 2025 fuera la temporada donde volvieran a Primera División, pero cayeron eliminados en cuartos de final de la Liguilla ante San Marcos de Arica.

El enojo de ex jugador de U. de Chile

Mathias Pinto arribó a Rangers de Talca durante esta temporada, con la misión de ganarse un lugar en el ataque del equipo. Sin embargo, no logró tener continuidad y una lesión de meniscos terminó complicando su paso. A través de redes sociales, anunció que se iba del club.

“Pasaron situaciones que no compartí nunca, ya que la forma en que salí no fue por una lesión menor y no me permitieron ni una semana recuperarme físicamente en cancha“, escribió el delantero de 27 años en Instagram.

Pinto jugó 16 partidos y no anotó goles en los Piducanos. Su publicación en redes sociales rápidamente se llenó de hinchas recriminado su rendimiento, situación que el formado en Universidad de Chile no aguantó y comenzó a responder en duros términos.

“Al fin la directiva hace algo bien, no renovarte”, comentó un hincha. “Quería renovar seguro”, replicó Pinto. “También te falta autocrítica por falta de compromiso. No puede ser que un jugador suba una historia mientras a sus compañeros en Calama le hacían el cuarto”, escribió otro usuario. “¿Me pago el pasaje y viajo a Calama? ¿O me meto a la cancha operado? Di alguna hueá coherente”, contestó el futbolista.

Imagen: Instagram

Finalmente, Mathias Pinto decidió borrar la publicación de Instagram. Ahora el jugador esperará una nueva oportunidad en el 2026, donde estos comentarios de seguro no le ayudarán mucho.