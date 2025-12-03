Luego de su último partido como local con Universidad de Chile, comenzó a fraguarse la despedida del entrenador Gustavo Álvarez, quien espera terminar su vínculo con la institución cuando concluya la presente temporada en Liga de Primera.

Respecto de cuál será el futuro para el oriundo de Lomas de Zamora, las primeras versiones periodísticas apuntan a que pueda llegar a la selección de Perú, o como uno de los nombres favoritos para hacerse cargo de la Selección Chilena.

Sin embargo, el ex jugador y hoy comentarista Patricio Yáñez quiso sorprender a todos los hinchas de la U y del fútbol chileno intrigados por conocer dónde se irá Álvarez en 2026. En Radio Agricultura, reveló el destino que más atrae al argentino.

Pato Yáñez revela dónde se irá Gustavo Álvarez

En palabras del otrora puntero derecho, “habló con una persona de su cuerpo técnico, su entorno, no solo de su cuerpo técnico, de su entorno. ‘¿Você pode acompañarme? ¿Le gustaría integrarse a ese equipo?“, lo que generó risas entre sus compañeros.

Pero Yáñez no quedó allí en sus dichos y afirmó que desde el círculo más cercano al todavía entrenador de la U, “ya estaban como preguntando cositas con gente que está en este momento con Gustavo Álvarez”.

Cómo en Radio Agricultura no quisieron entregar la noticia completa, la referencia que entrega el ex jugador es que el trasandino tendría una opción para recalar en el fútbol brasileño, sin dar luces de cuál sería el equipo interesado.

¿En qué está la situación del técnico con su club?

Luego que este lunes comunicara su intención de salir de la Universidad de Chile después de dos años, la actual traba que impediría su libre adiós es que tiene contrato vigente con la institución hasta diciembre del 2026. Quien tenga interés en firmarlo, deberá pagar una cláusula de US$1.2 millones de dólares.

Los números del argentino en los azules

TORNEOS PJ PG PE PP % REND. Liga de Primera 59 35 12 12 66.1% Copa Chile 18 10 4 4 62.9% Libertadores/Sudamericana 14 6 4 4 50%

