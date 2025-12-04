Tensión absoluta se vive en Universidad de Chile, luego que su entrenador Gustavo Álvarez comunicara previo al duelo que igualaron con el campeón Coquimbo Unido, su deseo de terminar su vínculo con la institución después de dos años.

El argumento que entrega el oriundo de Lomas de Zamora para su decisión es que hay “diferencias insalvables” con la dirigencia de Azul Azul. Palabras que provocaron una airada reacción de los hinchas en apoyo al técnico y críticos hacia el presidente Michael Clark.

Sin embargo, en medio de posturas distantes entre los que están a favor y en contra de la postura de Álvarez, se lanzó públicamente una gravísima acusación contra el estratega argentino, al afirmar que “está usando” al fanático azul para lograr su cometido.

Grave acusación contra Álvarez por su salida de la U

“Él dice que respeta a los hinchas, saluda a los hinchas tras el partido, y a mí me parece que es una tomada de pelo porque les está diciendo que se quiere ir de su club y después los estás saludando en el Santa Laura”. El responsable de estos dichos es el ex arquero Waldemar Méndez.

Fue durante su espacio en Radio Futuro donde no dudó en asegurar que “me parece que Álvarez está usando al hincha de la U“. Incluso, puso en duda si el discurso que dio el técnico en la conferencia de prensa fue sincero.

“Él dice que era su última conferencia en el CDA y a mí me parece más una excusa, porque basta que quiera hablar en conferencia y van a llegar todos los medios en cualquier momento. Me hace mucho ruido y lo uno con los hinchas”, finalizó Méndez.

¿Cuándo se despedirá de los azules?

Si cumple con su palabra de marcharse, Gustavo Álvarez dirigirá por última vez a Universidad de Chile este sábado 6 de diciembre en el Estadio Tierra de Campeones, cuando visite a Deportes Iquique desde las 18:00 horas.

