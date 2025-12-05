Gustavo Álvarez puso en duda su continuidad en Universidad de Chile luego de decir que lo mejor para el club es separar sus caminos de cara a la próxima temporada. Ante esta inminente salida, son distintos los nombres que suenan para reemplazarlo como DT y ahora, se sumó una nueva figura.

Hace algunos días, en una conferencia de prensa, actual DT de los azules, reveló que no ha presentado su renuncia, sino que sus dichos corresponden a su opinión. “Quiero hablarle con el corazón al hincha, la razón de esta decisión es que veo un profundo desgaste”.

Señalando que distintas situaciones generaron un complejo ambiente. “Si la diferencia entre los grandes beneficios económicos y los resultados deportivos no van de la mano, esta diferencia la paga el entrenador y los jugadores, y la sufre el hincha; esa diferencia provocó un desgaste muy grande en mí”.

El DT que aseguran fue ofrecido a la U

El periodista deportivo Renzo Luvecce reveló que Omar de Felippe, entrenador que acaba de terminar su etapa junto a Central Córdoba de Santiago del Estero, con quienes tuvo una gran etapa que incluyó la obtención de la Copa Argentina y el debut en Copa Libertadores, fue ofrecido a los azules.

ver también “Gustavo Álvarez está usando al hincha de la U”: Gravísima acusación contra el técnico

“Fue ofrecido a la dirigencia azul y lo analizarán”, añadiendo que “me indican desde el entorno de “Don Omar” que lo ofrecieron, hubo una conversación, pero no hay nada formal por el momento”.

Hace algunos días el DT confirmó su renuncia en una conferencia de prensa, revelando que es porque sintió que su ciclo ya terminó.

Publicidad

Publicidad

“Tomo esta decisión muy convencido, creo que el ciclo fue muy bueno. Los jugadores y el club necesitan otro camino y nosotros también transitar otras cosas”.

“Siempre agradeciendo todo lo que vivimos. Hubo momentos lindos, momentos complicados, pero siempre hablando de frente y tratando de que las cosas vayan para adelante”, puntualizó.

Omar de Felippe habría sido ofrecido a la U(Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La carrera de Omar de Felippe

Como entrenador, De Felippe ha dirigido equipos como Quilmes, Olimpo, Independiente, Velez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán, Platense y Central Córdova de la Liga Argentina. Mientras que fuera del territorio trasandino dirigió a Emelec de la Liga Ecuatoriana.

Como entrenador obtuvo el ascenso a Primera División junto a Quilmes (2011) e Independiente (2013), mientras que obtuvo los títulos de Primera B con Olimpo el 2009, la Primera División de Ecuador con Emelec el 2015 y el 2024 levantó la Copa Argentina con Central Córdova el 2024.