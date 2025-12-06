Universidad de Chile necesita entrenador para el 2026 y en este contexto surgió un muy inesperado nombre: Julio Vaccari, quien tiene historia y no positiva con los Azules.

Gustavo Álvarez sacudió a todos en el Romántico Viajero al anunciar que no quiere seguir en el club en el 2026, pese a tener contrato vigente hasta fines de la próxima temporada. Por esta razón, la dirigencia ya piensa en algunos nombres para suceder a su técnico.

De Independiente a U. de Chile

Si bien la salida de Álvarez no está confirmada al 100%, es un hecho que desde Azul Azul deben ponerse en el peor de los casos y trabajar en el nuevo entrenador para el siguiente año. Es por esto que se manejan una serie de candidatos en el CDA.

Si bien por ahora es Francisco “Paqui” Meneghini uno de los principales nombres que suenan, surgió otro que causa bastante ruido de acuerdo a DSports. No por su estilo de juego o su trayectoria, sino que por haber estado implicado en los serios incidentes entre Universidad de Chile e Independiente: Julio Vaccari.

Vaccari trabajó con Marcelo Bielsa en Athletic Bilbao y Olympique de Marsella y luego dirigió como DT principal a Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia y al Rojo. Es este último paso el que despierta la polémica por el interés de la U.

Antes del duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, Julio Vaccari dijo con sarcasmo que había que derrotar a los Azules como fuera, incluso con trampa. Luego de los graves incidentes que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América, muchos lo acusaron de haber incitado a la violencia con sus desafortunadas palabras.

“Julio Vaccari, ya han empezado a haber los primeros contactos”, señaló el periodista Marco Escobar en DSports. De concretarse este interés, de seguro generará mucho ruido en los hinchas de Universidad de Chile y también de Independiente, donde renunció poco después de la polémica eliminación ante los Azules.