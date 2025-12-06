“Quedó en la memoria”: Charles Aránguiz recibe elogios de campeón del mundo con Argentina

El nombre de Charles Aránguiz cruza las fronteras y ahora recibe un insólito elogio desde el otro lado de la Cordillera. Así como usted lo lee, ahora fue un campeón del Mundo el que se rindió ante el “Príncipe azul”.

Todo esto ocurrió en la antesala del duelo de Universidad de Chile de visita ante Deportes Iquique. El Romántico Viajero necesita un triunfo y que O’Higgins no gane, para soñar nuevamente con la Copa Libertadores.

Pero la previa del trascendental encuentro, el relator Juan Manuel Pons fue el que reveló la admiración que hay desde Argentina sobre Aránguiz. En la transmisión de ESPN del duelo del Manchester City ante Sunderland, el Bambino recordó una charla que tuvo con Ezequiel palacios, quien milita en el Bayer Leverkusen.

El volante transandino, que fue campeón en Qatar 2022 y ostenta el Bicampeonato en la Copa América, alcanzó a compartir con Charles Aránguiz en el cuadro alemán y vivió en carne propia la gran idolatría que recibe el chileno. Lo que comentó con el Bambino y que este reveló en la transmisión del partido por la Premier League.

“Aránguiz la rompió en el Leverkusen”, partió diciendo el relator argentino que tuvo como dupla a Marcelo Espina. “Hicieron dupla (Con Palacios)”, agregó el ex Colo Colo.

Charles Aránguiz solo ha sabido de alegrías en la U

“Me contaba (Ezequiel Palacios) que fue un jugador que quedó en la memoria de todo el mundo. Ahora volvió a la U de Chile con gran nivel”, recalcó el relator. Palabras que se volvieron viral y que confirman la gran calidad del volante nacido en Puente Alto y que lo llevó a ser Bicampeón de América con la selección chilena.

¿Cuántos penales ha fallado Charles Aránguiz?

Los penales son una de las principales especialidades de Charles Aránguiz. Lo que se ha destacado en definiciones como en la Copa América y por Universidad de Chile.

En total acumula 35 penales, de los cuales solo falló en cuatro. El último fue el pasado 2 de diciembre donde cortó una racha de nueve años sin errar desde los doce pasos. ¡Un crack!

