¿Colo Colo o Cobresal a Sudamericana? Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

La Liga de Primera 2025 ha llegado a su final y lo hace con una tabla de posiciones que da mucho que hablar. El torneo finalizó con la disputa por el último cupo a Copa Sudamericana entre Colo Colo y Cobresal, la que se terminó tiñendo de naranjo y verde.

El Cacique no pudo vencer a Audax Italiano en el Estadio Monumental y, pese a la derrota de los Mineros con Ñublense, se quedó con las ganas de meterse en el torneo continental. El elenco dirigido por Fernando Ortiz consumó un año para el olvido de la peor forma posible.

Pero las cosas dejaron un resultado más que sorpresivo en la otra llave. Los Diablos Rojos no tuvieron piedad y se impusieron con una goleada por 5 a 0 que estiró más la diferencia de goles con un Eterno Campeón que lo lamenta.

Con Cobresal en Sudamericana: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

La definición del último cupo rumbo a la Copa Sudamericana entre Colo Colo y Cobresal tuvo un final de infarto. El Cacique necesitaba ganarle a Audax Italiano ya que Cobresal estaba cayendo goleado con Ñublense, pero no hubo forma.

Colo Colo estaba obligado a ganarle a Audax Italiano y esperar a que Cobresal cayera para meterse en el último cupo de la tabla rumbo a la Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Pese al gol de Vicente Pizarro, los tantos de Eduardo Vargas y Leonardo Valencia le costaron la clasificación. Esto, ya que más allá de la derrota de los Mineros, no le alcanzó para alcanzarlos.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo terminó la temporada en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera con 44 puntos, a 3 de Cobresal que finalizó con 47. Eso sí, un empate le dejaba la diferencia de gol a favor al Cacique (10 contra 0).

ver también Colo Colo vs Audax Italiano y Ñublense vs Cobresal – Minuto a minuto y resultado de la definición por Sudamericana

Por su parte, Audax Italiano se afirmó en la zona de clasificación de Copa Sudamericana y terminó en el puesto 5 con 52 puntos. Un año favorable para un equipo que se bajó de la pelea por el título en la segunda rueda.

La situación deja muchas dudas en el Eterno Campeón. Fernando Ortiz tendrá revisión de contrato al no conseguir el objetivo por el que se le contrató y ruega para que no lo saquen.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo se despide de la opción de ir a Copa Sudamericana. El Cacique pierde una oportunidad que tenía en sus manos y ve cómo Cobresal, aún cayendo por goleada, le arrebató el torneo el fin de semana pasado.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 tras los partidos de Colo Colo y Cobresal

Publicidad

Publicidad