Este domingo Colo Colo se juega toda opción de competición internacional para el 2026. El Cacique comandado por Fernando Ortiz recibe en el Estadio Monumental a un ya clasificado Audax Italiano.

Los itálicos sellaron su pase al torneo Conmebol la semana pasada al derrotar por 1-0 a Ñublense y gracias a sus 49 puntos se hicieron inalcanzables para un Colo Colo que aun ganando debe esperar otros resultados.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a la Copa Sudamericana?

A Colo Colo solamente le sirve ganar para seguir soñando con la Sudamericana, empate o derrota lo deja fuera de todo. Pero no basta con el triunfo, ya que paralelo al duelo entre albos y audinos, juega Cobresal ante Ñublense, duelo clave para el futuro de los albos.

Esto porque los de El Salvador son 7° con 47 puntos y son el único club al que los albos pueden sobrepasar en la tabla si ganan, sumarían los mismos puntos, pero con mejor diferencia de gol, para ello Colo Colo debe derrotar a Audax independiente del marcador y esperar que Cobresal pierda. Otro resultado los deja fuera.

Conoce todos los detalles de estos partidos, horario y TV, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Audax Italinao?

El enfrentamiento por la fecha 30 de la Liga de Primera entre Colo Colo vs. Audax Italiano se juega este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y online a Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido entre Colo Colo y Audax será transmitido por TV en la señal de TNT SPORTS Premium , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT SPORTS Premium



De manera online, en tanto, podrás verlo también a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

Ñublense vs. Cobresal, en tanto, irá por las señales de TNT SPORTS por TV y online por TNT SPORTS en HBO MAX.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera: