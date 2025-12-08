Lamentable: Entrenadora de Colo Colo sufre violento robo en Santiago

Una lamentable situación afecta al cuerpo técnico de Colo Colo. En está ocasión la afectada es la entrenadora Tatiele Silveira, y que el reciente sábado conquistó el tetracampeonato en el fútbol femenino.

Es que la alegría del título ante Universidad de Chile se opacó de inmediato. La adiestradora brasileña informó a través de sus redes sociales que delincuentes ingresaron a su domicilio. Lo que se reportó durante la jornada de este lunes.

ver también Colo Colo femenino salva el centenario con título contra la U: “Se hizo un gran trabajo”

“Amigos, anoche entraron a robar a nuestra casa en Santiago”, indica el mensaje que publicó la adiestradora en su cuenta de Instagram.

Incluso alertó a su círculo más cercano ya que los antisociales podrían estar pasándose por ella para conseguir dinero. “Entre las cosas que se llevaron están nuestros computadores y iPads. Así que si reciben mensajes extraños, porfavor ignorenlos. Estamos bien y gracias por la preocupación”, sentenció.

El mensaje de Tatiele Silveira tras sufrir robo

El futuro de Tatiele silveira

Cabe consignar que Tatiele Silveira llegó a Chile en 2023 y desde que asumió en el equipo femenino de las albas solo ha sumado alegrías. La más reciente fue con el título de la liga femenina tras vencer a la U y sumar 31 partidos invictos este 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Tatiele Silveira emociona a Colo Colo con su nominación a mejor DT del mundo

Por lo mismo, recalcó que quiere seguir haciendo historia en Colo Colo y tras el triunfo del reciente sábado apuntó nuevamente a la Copa Libertadores.

“Es un hito en mi carrera salir tetracampeona con 31 partidos ganados en un club con la historia de Colo Colo, en un año centenario. Queremos pelear una Copa Libertadores otra vez, pero hay que evaluar algunos puestos”, contó a Radio ADN.