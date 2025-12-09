Pronósticos Real Madrid vs Manchester City: el partido más esperado de la Champions League

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Real Madrid vs Manchester City por la sexta fecha de la Champions League.

Real Madrid y Manchester City disputarán el partido más esperado de la UEFA Champions League 2025/26. El nuevo formato, implementado desde la temporada pasada, ha multiplicado los cruces de alto nivel en la fase de liga, y desde que se conoció el calendario, este choque en el Santiago Bernabéu se instaló como el favorito de los aficionados alrededor del mundo.

Los Merengues llegan con 12 puntos, mientras que los Ciudadanos suman 10. Además de ser dos candidatos para quedarse con la orejona, el juego tiene otro aspecto que lo hace atractivo: el duelo táctico entre Xabi Alonso y Pep Guardiola.

En la previa de este partidazo, nuestro especialista te trae tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Manchester City

Anotará en cualquier momento: Erling Haaland 1.72 Anotará o conseguirá una asistencia: Phil Foden 2.25 Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 2.5 2.20

Así llega Erling Haaland: sus números en la temporada

Erling Haaland es el principal favorito para anotar en el duelo entre Real Madrid y Manchester City. El noruego sigue pulverizando estadísticas: suma 15 goles en 15 partidos de Premier League y cinco tantos en cinco presentaciones de Champions.

El Androide también lideró a su selección rumbo al Mundial 2026, firmando 12 goles en los cuatro encuentros que disputó esta temporada. Le convirtió cinco a Moldavia, tres a Israel y dos a Estonia e Italia.

Frente al Real Madrid se ha medido en cinco ocasiones y marcó dos veces.

Anotará en cualquier momento: Erling Haaland – 1.72 en bet365

Gran presente de Foden: sus contribuciones clave

Phil Foden es una de las principales amenazas en la plantilla de Pep Guardiola: viene de marcar cinco goles y entregar una asistencia en sus últimos tres partidos, con dobletes frente a Fulham y Leeds United, además de un gol y un pase decisivo ante Sunderland.

El inglés acumula nueve goles y cuatro asistencias en 19 apariciones esta temporada. Ya enfrentó en nueve ocasiones al elenco madrileño, registrando dos conquistas y dos asistencias.

Anotará o conseguirá una asistencia: Phil Foden – 2.25 en bet365

Courtois, la muralla belga que debe vencer el City

En sus últimos cuatro encuentros, Thibaut Courtois registró más de dos atajadas. A su vez, también alcanzó las tres paradas en sus cuatro partidos en la Champions League.

Atajadas de Thibaut Courtois: Más de 2.5 – 2.20 en bet365

Cuotas en Real Madrid vs Manchester City

