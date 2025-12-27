Confirman amistoso entre U. de Chile y un gigante de Argentina

U. de Chile piensa en la temporada 2026. Y con la incógnita de la banca resuelta, porque Paqui Meneghini tomará el lugar de Gustavo Álvarez, la dirigencia toma otras decisiones.

A la espera de los refuerzos, donde todavía no se ha hecho ningún anuncio, el Romántico Viajero concretó un nuevo amistoso de preparación para la temporada, donde enfrentará a un rival argentino.

Cabe recordar que los azules tienen un amistoso programado para el sábado 24 de enero. Visitarán a Universitario en Perú para disputar la Noche Crema.

Ahora, el periodista Marco Escobar confirmó que U. de Chile y Racing se encontrarán para un amistoso en el Ester Roa de Concepción como parte de un torneo veraniego. Por ahora, la fecha no ha sido confirmada.

U. de Chile enfrentará a Lanús en Concepción | Photosport

ver también Advierten a Paqui Meneghini con Chelo Díaz y Charles Aránguiz: “Va a tener que bajar dos cambios”

U. de Chile se prepara para la temporada 2026

Este lunes 29 de diciembre será la presentación de Francisco Meneghini como entrenador de U. de Chile. El DT asume este desafío en el Bulla después de un buen año con O’Higgins, donde terminó contrato.

Publicidad

Publicidad

Con su llegada, ya se pueden tomar las primeras determinaciones en cuanto a refuerzos. Por ahora, la U no ha confirmado fichajes, solo las renovaciones de Charles Aránguiz y Nicolás Ramírez. En cuanto a salidas, dejaron el equipo Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia.